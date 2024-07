बैन होगा Bigg Boss OTT 3? अरमान-कृतिका के वायरल वीडियो ने खड़ा किया नया बखेड़ा; शिवसेना नेता ने की गिरफ्तारी की मांग

Bigg Boss OTT 3 Armaan Malik: बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर का पहला रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटटी 3' बड़ी मुसीबत में फंस गया है. हाल ही में शिवसेना नेता ने शो को बैन कराने की मांग की है, जिसके पीछा का कराण शो में नजर आ रहे यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक है. हाल ही में दोनों का एक बेहद अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब शो को बैन करने की और अरमान मलिक को गिरफ्तार करनी का मांग उठ रही है.

शिवसेना के एक विधायक ने सोमवार को रियलिटी शो बिग बॉस का प्रसारण रोकने की मांग की और दावा किया कि शो के हालिया एपिसोड में अश्लील सामग्री दर्शकों के सामने परोसी जा रही है. एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर से मुलाकात की और शो के प्रसारण पर तुरंत रोक लगाना की मांग की.

Shiv Sena Legislator Manisha Kayande said that the episode showed a contestant Armaan Malik in an intimate moment with Kritika Malik under the covers in the bedroom. She demanded a ban on the show.

That viral scene part were edited from the international show, Big Brother. https://t.co/UOcA537K0u

— #BiggBoss_Tak (@BiggBoss_Tak) July 22, 2024