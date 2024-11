Jammu and Kashmir: 'विधायक से बड़ा आदमी बने' सुनील शर्मा कौन हैं? जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पहली बार भाजपा का विपक्ष का नेता

Who Is Sunil Sharma: केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सुनील शर्मा को विधानसभा में विपक्ष का नेता (LoP) नियुक्त किया है. भाजपा के विधायक दल की बैठक में रविवार को सुनील शर्मा को भाजपा विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया. इसके साथ ही नरेंद्र सिंह को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया. जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहली बार भाजपा को विपक्ष के नेता का पद मिला और उसने सुनील शर्मा को यह नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंचे 47 वर्षीय सुनील शर्मा

विधानसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने के बाद सुनील शर्मा ने कहा, 'मैं बहुत सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के पूरे नेतृत्व का दिल से धन्यवाद देता हूं.” साल 2022 की परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अस्तित्व में आए नए निर्वाचन क्षेत्र पद्दर नागसेनी से मामूली अंतरों से जीत हासिल कर 47 वर्षीय सुनील शर्मा दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं.

Humbled and honored to be chosen as the Leader of Opposition in the J&K Legislative Assembly.I extend my heartfelt thanks to the Hon'ble PM Sh. @narendramodi Ji, Sh. @AmitShah Ji, Sh.@JPNadda Ji, whole BJP leadership and my fellow MLAs for entrusting me with this responsibility. pic.twitter.com/MTcB1ecUDY

— Sunil Sharma (@Sunil_SharmaBJP) November 3, 2024