खांसी-जुकाम के लिए रामबाण है शहद, जानिए इस्तेमाल का सही तरीका

नई दिल्ली: इसमें कोई शक नहीं कि गले में खराश कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus Infection) का सबसे अहम लक्षण है. लेकिन हर बार गले में खराश (Sore Throat) या खांसी (Cough) कोरोना ही हो, ये जरूरी नहीं. यह सामान्य वायरल संक्रमण या किसी तरह की एलर्जी की वजह से भी हो सकता है. लेकिन इन दिनों कोरोना संक्रमण ने लोगों को इतना डरा दिया है कि वे जरा सी खांसी या खराश होने पर भी तुरंत कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं जिस वजह से जांच केंद्रों पर दबाव बढ़ रहा है.

गले में खराश से राहत दिलाएगा शहद

ज्यादातर मामलों में गले में खराश की समस्या को ठीक होने में एक हफ्ते का समय लगता है. लेकिन इस बीच गले में दर्द या खराश से राहत पाने के लिए आप शहद (Honey for Sore Throat) का इस्तेमाल कर सकते हैं. गले में खराश ही नहीं बल्कि खांसी को भी कम करने में मददगार है शहद. खासकर बच्चों को खांसी होने पर सीरप देने की बजाय शहद (Use Honey instead of Syrup) देने की ही सलाह दी जाती है. एक स्टडी में यह बात साबित भी हो चुकी है कि 1 से 5 साल के बच्चों को जब रात में सोने से पहले 2 चम्मच शहद दिया गया तो उन्हें रात में खांसी कम आई और नींद भी अच्छी आई.

इन चीजों के साथ यूज करें शहद

यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी गले में खराश की समस्या के लिए शहद को सबसे अच्छा और फायदेमंद माना है. इसका कारण ये है कि शहद में एंटीमाइक्रोबियल या घाव भरने की खूबी होती है. इसलिए यह गले में दर्द (Pain in Throat) या सूजन को कम करने में मदद करता है. इससे खांसी और गले में खराश की समस्या में आराम मिलता है. ऐसे यूज करें शहद:

-आप चाहें तो 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर पी सकते हैं.

-आप चाहें तो चाय में भी चीनी की जगह शहद मिलाकर पी सकते हैं.

-रात में सोते समय 2 चम्मच शहद का सेवन कर सकते हैं.

गर्म पानी के साथ शहद लेने के फायदे

-गर्म पानी में शहद (Honey with Warm Water) मिलाकर पीने से वजन घटाने (Weight Loss) में मदद मिलती है क्योंकि शहद चीनी का नेचुरल सोर्स है एक बार सुबह शहद का सेवन कर लेने के बाद आपको दिनभर मीठा खाने की इच्छा नहीं होती.

-गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से दिनभर एनर्जी (Energy) महसूस होती है और साथ ही में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है.

-शहद को अगर गर्म पानी के साथ मिक्स करके पी लें तो इससे शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है जिससे आपका शरीर डिटॉक्स (Body Detox) हो जाता है.

-पेट से जुड़ी बीमारियों को दूर कर पाचन प्रक्रिया को भी बेहतर बनाने में मदद करता है शहद.

