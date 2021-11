इस बीमारी ने दिया था इतना दर्द कि अंदर से टूट गए थे Action Hero Sunny Deol, जानिए लक्षण और बचाव

भूपेंद्र राय- Sunny Deol has suffered kidney stone: बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद सनी देओल 65 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बिल्कुल फिट नजर आते हैं. एक वक्त था जब बॉलिवुड में सनी देओल एक्शन फिल्मों के पर्याय बन चुके थे. अपने सफल करियर में सनी देओल ने बॉर्डर, गदर, दामिनी, घातक, घायल, अर्जुन, जिद्दी, जीत जैसी फिल्में की हैं, दामिनी, घायल और गदर जैसी फिल्मों के जरिए से सनी देओल (Sunny Deol) ने खुद को हिन्दी सिनेमा में एक एक्शन हीरो की तरह पेश किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर हमेशा एग्रेसिव और फिट दिखने वाले इस एक्टर को एक बीमारी ने अंदर से तोड़ दिया था.

बात 2010 की है, जब सनी देओल ‘यमला पगला दीवाना’ की शूटिंग में व्यस्त थे, इसी दौरान उन्हें बैक में तेज़ दर्द की शिकायत रहती थी. डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उन्हें किडनी स्टोन हुआ है. इस बीमारी के दौरान वह काफी टूट गए थे. लगातार बैक पेन से सनी बेचैन हो उठते थे. लिहाजा उन्हें इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ा. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी. फिलहाल सनी देओल इससे निजात पा चुके हैं और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं.

इस खबर में हम आपको उस किडनी स्टोन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसका सनी देओल सामना कर चुके हैं.

क्या है गुर्दे की पथरी (किडनी स्टोन)

गुर्दे की पथरी (किडनी स्टोन) मिनरल्स और नमक से बनी एक ठोस जमावट होती है, जिसकी साइज रेत के दाने से लेकर गोल्फ की गेंद जितनी बड़ी हो सकती है. यह आपके मूत्र पथ के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब पथरी किडनी में स्थिर रहती है, तब इसके लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन जैसे ही ये किडनी से निकलकर युरेटर में जाती है तो तेज दर्द होने लगता है.

किडनी में स्टोन के ये हैं लक्षण (These are the symptoms of kidney stone)

पेशाब के दौरान दर्द होना पेशाब में खून का आना मूत्र में धुंधलापन होना पीठ और पेट के नीचले हिस्से में तेज दर्द का होना एक बार में थोड़ा सा ही मूत्र आना

किडनी स्टोन या गुर्दे में पथरी क्यों होती है (Causes of Kidney Stone)

MYUPCHAR के अनुसार, गुर्दे में पथरी (Calculi) होना जैसा सामान्य हो गया है. इसके लक्षण नजर आते ही तुरंत पथरी का इलाज (Pathri ka ilaj) करना चाहिए. नीचे जानिए किडनी की पथरी किन कारणों से होती है.

कम मात्रा में पानी पीना

जंक फूड का अधिक सेवन

यूरीन में केमिकल की अधिकता

शरीर में मिनरल्स की कमी

डिहाइड्रेशन

विटामिन डी की अधिकता

किडनी स्टोन चार प्रकार के होते हैं (There are four types of kidney stones)

कैल्शियम स्टोन यूरिक एसिड स्टोन स्ट्रूविटा स्टोन सिस्टिन स्टोन

कैसे की जाती है किडनी स्टोन की पहचान

जब आपको किडनी में स्टोन की शिकायत हो तो तुरंत किसी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें. पेशाब की जांच और खून जांच के साथ एक्स-रे या सीटी स्कैन कराकर स्टोन की स्थिति के बारे में ठीक से पता कर लें.

ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट इमेजिंग टेस्ट

इन लोगों के लिए ज्यादा खतरा?

30 से 50 वर्ष कि आयु के पुरुषों को गुर्दे की पथरी होने आशंका ज्यादा होती है. गुर्दे की पथरी का पारिवारिक इतिहास आपको पथरी होने का जोखिम बढ़ा सकता है.

पथरी (किडनी स्टोन) से बचाव कैसे करें? (How to prevent from kidney stone)

रोजाना कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीने की कोशिश करें, पानी ज्यादा पीने से स्टोन जल्दी टूट कर यूरिन के रास्ते निकल जाएगा. डाइट में सोडियम और एनिमल प्रोटीन (मीट और अंडा) का सेवन कम करें केले का सेवन भी काफी फायदेमंद होता है, इसमें विटामिन बी-6 ऑक्जेलेट क्रिस्टल को बनने से रोकता और तोड़ता है. किडनी स्टोन से बचने के लिए डॉक्टर से पूछ कर अपना डायट चार्ट तैयार करें और उसे फॉलो करें. खाने में नमक का इस्तेमाल कम करें. पालक, साबुत अनाज, टमाटर, बैंगन और चॉकलेट आदि के सेवन से बचें.

डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए

MYUPCHAR के अनुसार, गुर्दे की पथरी का असहनीय होता है. इतना ही नहीं गुर्दे की पथरी के कारण गुर्दे या मूत्रपथ में संक्रमण भी हो सकता है. इसलिए जब आपको तेज दर्द उठे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. जरूरी जांच कराएं और इलाज के लिए बात करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​