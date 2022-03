रात को सोने से पहले इस चीज के साथ खा लें अंजीर, दूर भाग जाएंगी बीमारियां, मिलेंगे 5 जबरदस्त फायदे

Anjeer Health Benefits: आज हम आपके लिए अंजीर के फायदे लेकर आए हैं. इसे सेहत के लिए बेहद ही गुणकारी फल माना जाता है. अंजीर एक ऐसा फल है जिसे कच्चा और पका दोनों तरह से खाया जा सकता है. अंजीर को अंग्रेजी में फिग कहा जाता है. इस फल का रंग हल्का पीला होता है, जबकि पकने के बाद गहरा सुनहरा या बैंगनी हो सकता है. अंजीर के सेवन से वजन को कम और इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं. " अंजीर के फायदों को लेकर हमने जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर अबरार मुल्तानी से बातचीत की है."

अंजीर के पोषक तत्व

अंजीर में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें कैल्शियम, विटामिन्स, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन की भरपूर होता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और कैलोरी भी पर्याप्त रहती है, ये सभी तत्व एक हेल्दी शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.

अंजीर खाने के फायदे

1. अस्थमा मरीजों के लिए फायदेमंद

अंजीर का सेवन अस्थमा मरीजों के लिए फायदेमंद है. इसके सेवन से शरीर के अंदर म्यूकस झिल्लियों को नमी मिलती है और कफ साफ होता है. अस्थमा के मरीज इसे दूध के साथ खा सकते हैं.

2. मोटापा को कम करने में मददगार

लो कैलोरी फूड होने के चलते अंजीर वजन कम करने में भी मदद करता है. इसमें फैट की मात्रा भी काफी कम पाई जाती है. अंजीर को नियमित डाइट में शामिल कर वजन को कम कर सकते हैं.

3. इम्यूनिटी को बनाता है मजबूत

कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग अंजीर को डाइट में शामिल करें. ये फल विटामिन, पोटैशियम, मिनरल, कैल्शियम के गुणों से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

4. पेट के लिए लाभकारी

जिन लोगों को कब्ज की समस्या है, उनके लिए अंजीर का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है. अंजीर के सेवन से पेट दर्द, गैस और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है.

5. यौन समस्याओं में लाभकारी

अंजीर विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है. यह शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाता है, जो भी पुरुष यौन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, वो दूध के साथ अंजीर का सेवन कर सकते हैं. इसमें मौजूद खनिज पदार्थ और विटामिन्स नए सेल्स को विकसित करते हैं. इससे पुरुषों के चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती. इसके साथ इससे पुरुषों की फर्टिलिटी बेहतर होती है.

अंजीर खाने का सही तरीका क्या है? (What is the right way to eat figs)

सबसे पहले तीन या चार सूखी अंजीर रात में पानी में भिगोकर रख दें. सुबह उठकर खाली पेट भीगी हुई अंजीर का आप सेवन करें. रात में सोने से पहले दूध में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं.

Disclaimer

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.

