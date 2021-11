सोने से पहले चेहरे पर लगा लें किचन में रखी ये चीज, गायब हो जाएंगे दाग-धब्बे, चमक उठेगा Face

Gora hone ke upay: इस दिवाली अपने लुक से सबको इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. सबको इम्प्रेश करने और खूबसूरत दिखने के लिए त्वचा पर दिखने वाला निखार सबसे जरूरी है, क्योंकि जब आप के चेहरे पर चमक होगी तो हर कपड़ा, स्टाइल आप भी जचेगा. चेहरे की रंगत और निखार (Facial tone and glow) बढ़ाने के लिए वैसे तो अब समय नहीं बचा है, क्योंकि आज दीपावली है. लिहाजा अब आपके पास ब्यूटी ट्रीटमेंट (beauty treatment) के लिए अधिक समय भी बचा.

ऐसे में खूबसूरत दिखने के लिए आप घर पर ही कुछ फेस स्क्रब का उपयोग कर सकती हैं. इसके लिए आपको किचन में रखी कुछ चीजों की जरूरत होगी. नीचे जानिए घर पर चार तरह के नेचुरल स्क्रब बनाने के तरीके, जो आपकी त्वचा को बनाएंगे ग्लोइंग और शाईनी. इन फेस पैक को किसी भी वक्त लगा सकते हैं, लेकिन अगर रात में सोने से पहले इन पर अमल किया जाए तो बेहतर रहेगा.

1. चावल-शहद का स्क्रब

चावल को भी स्क्रब में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए चावल को धोकर सुखा लें. फिर बारीक पाउडर बना लें. एक चम्मच चावल के पाउडर में चम्मचभर शहद मिलाएं इतनी ही मात्रा में बेकिंग सोडा लें अब इन चीजों को मिलाकर हल्के हाथों से पांच मिनट कर स्क्रब करें. बाद में साफ पानी से धो लें.

2. चीनी-शहद

चीनी को आप स्क्रब के तौर पर लगा सकते हैं.

इसके लिए चीनी और शहद को अच्छे से मिलाकर पेस्ट बना लें.

फिर चेहरे पर लगाकर मसाज करें.

कुछ देर चेहरे पर लगाकर सूखने दें.

बाद में फेस को सामान्य पानी से धो लें.

अगर इस स्क्रब को आप हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करते हैं तो चिकना और साफ लगता है.

3. दूध, आटा और शहद

आटे के चोकर में दूध और शहद को मिला कर हल्के हाथों से फेस पर मसाज करें. चेहरे और गर्दन में इस पेस्ट से स्क्रब कर लें. सूखने के लिए छोड़ दें. बाद में पानी से फेस धो लें. इससे चेहरे पर ग्लो आता है.

4. दही-शहद

दही त्वचा के लिए फायदेमंद होता है और इसमें क्लीजिंग के गुण होते हैं.

ऐसे में दही शहद को स्क्रब की तरह इस्तेमाल करें.

इसके लिए दो चम्मच दही में एक चम्मच शहद मिला लें.

एक चम्मच जैतून का तेल और चीनी को भी मिक्स कर लें.

इस मिश्रण को फेस पर सर्कुलर मोशन पर मसाज करते हुए लगाएं.

कुछ देर छोड़ दें बाद में गुनगुने पानी से धो लें.

नेचुरल स्क्रब का क्या है फायदा? (What are the benefits of Natural Scrub)

इस तरह के नैचुरल स्क्रब के इस्तेमाल से आपकी त्वचा कम समय में ही चमकदार और चिकनी लगने लगेगी. स्क्रब आपके चेहरे की डेड स्किन को हटाने में मदद करता है. त्वचा पर मौजूद ब्लैक हेड्स, धूल मिट्टी और गंददी को साफ करता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.