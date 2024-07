ब्रेस्ट कैंसर होने से 5 साल पहले ही AI ने लगाया पता, नई खोज ने बढ़ाई उम्मीद

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने एक बार फिर से मेडिकल दुनिया में क्रांति ला दी है. हाल ही में हुए एक शोध में पाया गया है कि एआई का इस्तेमाल कर ब्रेस्ट कैंसर को पांच साल पहले ही पता लगाना संभव हो सकता है. जामिया क्लिनिक फॉर मशीन लर्निंग और एमआईटी के कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैबोरेटरी (सीएसएआईएल) के शोधकर्ताओं ने मैमोग्राफी पर आधारित एक डीप लर्निंग (डीएल) मॉडल विकसित किया है. यह मॉडल हाई-रिस्क वाली महिलाओं में प्री-कैंसरस परिवर्तनों का पता लगाने में काफी प्रभावी हो सकता है.

मिरई नाम का यह एआई सिस्टम मौजूदा रिस्क-असेसमेंट एल्गोरिदम की तुलना में मैमोग्राम से ब्रेस्ट कैंसर की संभावना का बेहतर अनुमान लगा सकता है. बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए एआई द्वारा ब्रेस्ट कैंसर का पांच साल पहले पता लगाने की क्षमता पर चर्चा की. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए कहा कि अगर यह सटीक है, तो एआई हमारे लिए कल्पना से कहीं अधिक मूल्यवान होगी और हमारी कल्पना से बहुत पहले.

If this is accurate, then AI is going to be of significantly more value to us than we imagined and much earlier than we had imagined… https://t.co/5Mo2cT7X7T

— anand mahindra (@anandmahindra) July 28, 2024