Banana Hair Mask Benefits: पूरे हफ्ते में एक बार बालों में लगाएं ये चीज, दूर होगी कई समस्याएं, हेयर हो जाएंगे मुलायम और चमकदार

Banana Hair Mask Benefits: अगर आपके बालों की चमक खो गई है तो ये खबर आपके काम की है. हम आपके लिए लेकर आए हैं बनाना हेयर मास्क. जी हां, बनाना यानी केले के इस्तेमाल से आप बालों का खास ख्याल रख सकते हैं. केले (Banana) में भरपूर मात्रा में विटामिन A, B, C और E, बायोटिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम पाए जाते हैं, जो बालों की सेहत के लिए बहुत जरूरी तत्‍व हैं.

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब बालों में बायोटिन की कमी होती है तो वह पतले होने लगते हैं, जबकि केला इसकी कमी को आसानी से दूर करता है. केला एक बेहतरीन कंडीशनर भी होता है, जो सूखे बालों और दोमुंहे बालों को भी ठीक करता है. खास बात ये है कि केले में में पाया जाने वाला विटामिन A स्कैल्प पर सीबम को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे ड्राइनेस की समस्‍या दूर होती है. इसके साथ ही केला बालों में सही पीएच संतुलन को बनाए रखने में भी काफी सहायक होता है.

बालों के लिए बेहद लाभकारी है बनाना हेयर मास्क (Banana hair mask is very beneficial for hair)

1.केला-एलोवेरा

आप 2 केले और 2 एलोवेरा की पत्ती को ले लें. अब एलोवेरा की पत्ती से सारा गूदा निकाल लें. फिर इन दोनों को ग्राइंड कर लें. इस पेस्‍ट को हेयर कलर ब्रश की मदद से अच्‍छी तरह से बालों में लगाएं. इसे 2 घंटे बाद शैंपू से धो लें.

फायदा- एलोवेरा में भी विटामिन A, B, C और E भरपूर होता है, जो स्कैल्प पर जमा मृत कोशिकाओं को हटाने का काम करता है. इस हेयर मास्क की मदद से बालों का झड़ना रुक जाता है और बाल मजबूत, चमकदार और बाउंसी बनते हैं.

2. केला-नारियल तेल

दो पके केले के साथ दो बड़े चम्मच नारियल का तेल लें.

अब इसमें 1 बड़ा चम्मच नारियल का दूध मिलाएं.

फिर इसे अच्‍छी तरह से ग्राइंड करें.

तैयार पेस्‍ट को अपने बालों में सेक्शन कर लगाएं.

पैक को जड़ों से सिरे तक लगाना शुरू करें.

आप शावर कैप से बालों को कवर करें और 30 मिनट बाद बालों को शैंपू से धो लें.

फायदा- आप इन पैक को वीक में एक दिन लगाएं. इससे आपके बाल शाइन तो नजर आएंगे ही, ये मुलायम और बाउंसी भी दिखेंगे.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.