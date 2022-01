Belly fat loss: पेट की चर्बी गायब कर देगी ये एक्सरसाइज, जानें करने का सही तरीका और जबरदस्त फायदे

belly fat loss: अगर आप पेट की चर्बी घटाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. पेट की चर्बी सबसे जिद्दी मानी जाती है. इसे घटाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. इसके लिए आपको सही एक्सरसाइज के बारे में पता होना बेहद जरूरी है. इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं माउंटेन क्लाइम्बर एक्सरसाइज के फायदे.

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप माउंटेन क्लाइम्बर को फुल-बॉडी वर्कआउट मान सकते हैं, यह बॉडी को टोन करने और एब्स पाने का सबसे अच्छा तरीका है. आपके एब्स के अलावा माउंटेन क्लाइम्बर आपके कंधों, बाहों, छाती, कूल्हों और पैरों पर भी काम करता है.

माउंटेन क्लाइम्बर क्या है (what is mountain climber)

माउंटेन क्लाइंबर एक किलर एक्सरसाइज है, जो आपके हृदय की गति को तेज करती है. और आपकी कोर मसल्स और कंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए काफी असरदार होती है. माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज हमारे शरीर की लगभग सभी मांसपेशियों जैसे –डेल्टोइड्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, ऑब्लिक, एब्डोमिनल, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और हिप पर कार्य करती हैं.

जानिए माउंटेन क्लाइम्बर करने का सही तरीका (Know the right way to mountain climber)

सबसे पहले प्लैंक की पोजीशन में आएं

इसके बाद अपने कोर मसल्स को टाइट कर लें

अब एक पैर को आगे जमीन पर रखें.

फिर इस पैर को शुरूआती पोजीशन में ले जाएं.

फिर दूसरे पैर को उसी तरह आगे जमीन पर रखें.

इसके बाद शुरूआती पोजीशन में आ जाएं

इस एक्सरसाइज को प्रत्येक साइड से 10-10 बार करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​

