ये है वो Vitamin जिसकी कमी से कमजोर जो जाती हैं आंखें, बढ़ जाता है मोतियाबिंद का खतरा, इन चीजों को खाने से मिलेगा फायदा

Benefits and Importance of Vitamin C: विटामिन-सी (Vitamin-C) को अगर हम पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, तो यह मोतियाबिंद (Cataracts) जैसी समस्या को दूर करने में मदद करता है.