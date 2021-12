men's health: दूध के साथ इस चीज का करें सेवन, मिलेगी भरपूर ताकत, फायदे चौंका देंगे!

Benefits of milk and Dry dates: अगर आप काम करते वक्त जल्दी थक जाते हैं या फिर काम करने में आलस आता है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये सभी लक्षण कमजोरी की वजह से दिखते हैं. जब शरीर में स्टेमिना कम हो जाता है तो एनर्जी लेवल गिरने लगता है. लिहाजा सिर दर्द से लेकर तमाम तरह की समस्याएं होने लगती हैं. अगर इस तरह की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो दूध के साथ छुहारे का सेवन कीजिए.

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दूध और छुहारा पुरुषों की शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकता है. शरीरिक दुर्बलता से यौन शक्ति कम होने लगती है. ऐसे में दूध और छुहारे का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

दूध और छुहारे में पाए जाने वाले तत्व

छुहारे में काफी मात्रा में कैलिशियम, फाइबर, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसके अलावा इसमें इसमें विटामिन A, C, E, K, B2, B6, नियासिन और थियामिन सहित कई विटामिन पाये जाते हैं, जो पुरुषों में स्टेमिना बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि दूध में पाए जाने वाले कैल्शियम, सोडियम, पौटेशियम से शरीर में एनर्जी बनी रहती है.

पुरुषों के लिए कैसे फायदेमंद है दूध और छुहारा..

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, दूध और छुहारे का सेवन उन पुरुषों के लिए कारगर साबित हो सकता है, जो शारीरिक कमजोरी और यौन स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं. इन दोनों चीजों का नियमित सेवन करने से पौरुष शक्ति में इजाफा होता है. छुहारा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का गुण मौजूद रहता है. जो पुरुषों की सेहत पर प्रभाव डालता है, जबकि दूध को ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता.

दूध और छुहारा के सेवन के अन्य फायदे (Other benefits of consuming milk and dates)

स्टेमिना बढ़ाने में मददगार एनीमिया से बचाने में मददगार है अस्थमा रोगियों के लिए लाभकारी वजन बढ़ाने में भी मददगार इम्युनिटी बूस्ट करने में भी मददगार

इस तरह करें सेवन

छुहारे को आप दूध के साथ खा सकते हैं. इसके लिए आप या तो छुहारे को दूध में उबाल सकते हैं या फिर उसे फुलाकर रख के कुछ घंटों बाद खा सकते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​

