Best Oil for Hair: इस मौसम में सिर्फ इन 3 तेल से करनी चाहिए बालों की मालिश, जानें सही तरीका

Hair Massage Benefits: बालों को मजबूत, घना और काला बनाए रखने के लिए सिर में तेल की मालिश करना जरूरी है. बालों की मालिश करके जड़ों को पोषण मिलता है और सिर में ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है. लेकिन हर मौसम में शरीर की जरूरत बदल जाती है. इसलिए, सर्दियों में कुछ खास तरह के तेलों से सिर की मसाज करनी चाहिए. आइए जानते हैं कि ठंड में बालों में मसाज करने के लिए कौन-सा तेल बेस्ट रहता है.

How to do Hair Massage: बालों में मालिश कैसे करें?

सबसे पहले तेल को सिर में डालें और उंगलियों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें. अपनी उंगलियों से स्कैल्प को हल्के हाथों से रगड़ें. इसके साथ ही सिर के आगे और गर्दन के पास का हिस्सा भी मसाज करें. इस तरह कुछ देर सिर की मालिश करते रहें. बालों की मसाज के बाद करीब 1 घंटा बालों में तेल लगा रहने दें और फिर बाल धो लें.

Best Hair Oil in Winters: सर्दियों में बालों के लिए बेस्ट तेल

सर्दियों में सिर की मसाज करने के लिए निम्नलिखित हेयर ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है.

1. Olive Oil for Hair: बालों में ऑलिव ऑयल से मसाज

जैतून के तेल यान ऑलिव ऑयल में विटामिन ई, ऑलेइक एसिड आदि पोषक तत्व होते हैं, जो बालों की जड़ों में जाकर पोषण देते हैं. यह हेयर ऑयल बालों की नमी को बनाए रखने और बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मददगार होता है.

2. सिर की मालिश के लिए तिल का तेल

तिल का तेल गर्म होता है, जो सर्दियों में ठंड से बचाव देने और ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने में मदद करता है. तिल का तेल बालों में इंफेक्शन होने से बचाता है और बालों की ग्रोथ बढ़ाने के साथ उन्हें मजबूत भी बनाता है.

3. बालों के लिए बादाम का तेल

बादाम में प्रोटीन, विटामिन ई, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्व होते हैं, जो बालों की मजबूती देने के साथ टेक्सचर सुधारते हैं. इससे बाल प्राकृतिक रूप से मजबूत और काले बनता है. इसके साथ ही बालों की नमी भी मौजूद रहती है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.