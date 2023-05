Cancer Types: शरीर में हो रहा है बदलाव तो हो जाएं सावधान! धीरे-धीरे फैल सकता है कैंसर, जानें वजह

Causes And Symptoms Of Cancer: कैंसर बीमारियों का एक बड़ा समूह है जो तब होता है जब एबनॉर्मल सेल्स तेजी से डिवाइड होने लगते हैं और ये दूसरे टिश्यूज और अंगों में फैल सकते हैं. ये तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाएं ट्यूमर का कारण बन सकती हैं. वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में भी रुकावट डालती हैं. कैंसर दुनियाभर में होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के मुताबिक साल 2020 में 6 में से 1 मौत के लिए कैंसर का कारण था. विशेषज्ञ हर दिन नए कैंसर उपचारों का परीक्षण करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसका पुख्ता इलाज नहीं मिल पाया है

क्यों होता है कैंसर? कैंसर का मुख्य कारण आपकी सेल्स का म्यूटेशन, या इसके डीएनए में बदलाव है. आपके जेनेटिंक म्यूटेशन विरासत में मिल सकते हैं. जन्म के बाद ये एनविरोनमेंटल फोर्स के कारण भी हो सकते हैं. अब जेनेटिक कारणओं से तो बचना मुश्किल है, लेकिन कुछ बाहरी वजहों से बचा जा सकता है. कैंसर के बाहरी कारणों को कार्सिनोजेन्स (Carcinogens) कहा जाता है, जो इस प्रकार हैं:- 1. रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट लाइट जैसे फिजिकल कार्सिनोजेन्स 2. सिगरेट का धुआं, शराब, एस्बेस्टस की धूल, शराब, वायु प्रदूषण, और दूषित भोजन और पीने के पानी जैसे केमिकल कार्सिनोजेन्स 3. बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन्स जैसे वायरस, बैक्टीरिया और पारासाइट्स कैंसर है जानलेवा बीमारी

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अनुसार कैंसर से होने वाली मौतों में से लगभग 33 फीसदी तंबाकू, शराब, हाई बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई), कम फल और सब्जियों के सेवन और पर्याप्त शारीरिक गतिविधि न करने के कारण हो सकते हैं. कैंसर के कितने प्रकार होते हैं- एपेंडिक्स कैंसर, ब्लाडर कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, कोलोन कैंसर, ईयर कैंसर, हार्ट कैंसर, रीनल या किडनी कैंसर, लिवर कैंसर, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंस, छोटी आंत का कैंसर, वेजाइनल कैंसर. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)