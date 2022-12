सीने में दर्द को गैस्ट्राइटिस समझकर न करें नजरअंदाज, डॉक्टर ने शेयर की ये बड़ी जानकारी

हम अक्सर सीने के दर्द (chest pain) को गैस्ट्रिक की समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि हम ये नहीं जानते कि हम दिल को नजरअंदाज कर रहे हैं. दिल हमारे शरीर का सबसे मुख्य अंग है और इसके डैमेज होने का कारण हमारी खराब लाइफस्टाइल है. बीते सोमवार से सोशल मीडिया पर #heartattack ट्रेंड कर रहा है और कई सारे लोग इस जानलेवा स्थिति से बचने के अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं. लोग अपने किसी ऐसे करीबी की डिटेल भी शेयर कर रहे हैं, जिसे ऐसा ही अनुभव रहा हो.

अपने पर्स में एस्पिरिन रखें

सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सक और सीएचडी ग्रुप के संस्थापक डॉ. एडमंड फर्नांडिस ने ट्वीट किया कि #heartattack के चलन के साथ, एस्पिरिन 300 एमजी की टैबलेट हमेशा अपनी जेब/पर्स में रखें और अगर आपको अचानक गंभीर सीने में दर्द/गर्दन-बाएं हाथ में दर्द महसूस हो तो इसे जल्द से जल्द खा करें. सीने में दर्द को गैस्ट्राइटिस के रूप में नजरअंदाज न करें. डॉ. फर्नांडीस का ये ट्वीट एक दिलचस्प सूत्र बन गया है और कई लोगों ने अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शेयर किया है.

With #heartattack trending, keep Tab Aspirin 300 mg in your pockets/wallets always & pop it asap if u develop sudden severe chest pain/radiating to neck-left arm. Don't neglect a chest pain as gastritis. Evaluate evaluate. Your heart, your life. Don't let the valentine fail you.

