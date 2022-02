Hair Care TIPS: इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए बालों में इस तरह लगाएं हल्दी, तेजी से होगी ग्रोथ, चमक भी आएगी

Hair Care TIPS: लगभग हर भारतीय घरों में हल्दी आसानी से मिल जाएगा. खाने के अलावा स्किन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी कई लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हल्दी का इस्तेमाल बालों पर भी किया जा सकता है. जी हां, बालों पर हल्दी के इस्तेमाल से आप कई तरह की परेशानी जैसे- डैंड्रफ, स्कैल्प पर सूजन और बालों की ग्रोथ में सुधार कर सकते हैं. हल्दी में विटामिन बी-6, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के जैसे कई विटामिंस पाए जाते हैं, जो बालों की सेहत के लिए भी फायदेमंद माने गए हैं.

बालों के लिए हल्दी से मिलने वाले फायदे

बालों की ग्रोथ बेहतर होती है.

डैंड्रफ की परेशानी दूर की जा सकती है.

सफेद बालों से छुटकारा पाया जा सकता है.

झड़ते बालों की समस्या दूर करने में मददगार.

बालों पर कैसे करें हल्दी का इस्तेमाल? (how to use turmeric for hair)

1. बालों की चमक बढ़ाने के लिए ऐसे लगाएं हल्दी

बालों पर हल्दी लगाने के लिए सबसे पहले 2 अंडा लें.

इसमें 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स कर लें.

अब इसे अपने पूरे बालों पर लगा लें.

करीब 30 मिनट बाद शैंपू से अपने बालों को धो लें.

इससे आपके बालों की चमक बढ़ेगी.

साथ ही बालों की अन्य समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है.

2. बालों के विकास के लिए ऐसे लगाएं हल्दी

सबसे पहले नारियल तेल और हल्दी को मिक्स करें.

नियमित रूप से इस पेस्ट से मसाज करें.

इससे डैंड्रफ की समस्या से राहत मिलेगी.

साथ ही बालों की ग्रोथ भी बेहतर होगी.

ऐसा करने से स्कैल्प की सूजन भी कम होगी.

3. बालों टूटने पर ऐसे लगाएं हल्दी

2 चम्मच कच्चे दूध के साथ 1 चम्मच शहद लें.

इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स करके अपने बालों पर लगाएं.

जब हेयर पैक सूख जाए, तो इसे गुनगुने पानी से धो लें.

इससे बाल टूटने और सफेद होने की परेशानी से आराम मिलेगा.

इस बात का रखें ध्यान

बालों की कई तरह की परेशानी को दूर करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करना आपके लिए प्रभावी हो सकता है. हालांकि, ध्यान रखें कि बालों पर हल्दी का इस्तेमाल करने से पहले एक बार एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

