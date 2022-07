Honey for Weight Loss: वेट लॉस करने के लिए रात में खाएं शहद, ये हैं शहद खाने के 3 तरीके

Honey for Weight Loss: वजन कम करने के लिए आपको बहुत एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं. क्योंकि हर किसी का शरीर अलग होता है और उस पर असर दिखाने वाले उपाय भी अलग हो सकते हैं. वेट लॉस के इन एक्सपेरिमेंट में आप शहद का सेवन भी शामिल कर सकते हैं. रात में शहद खाकर वेट लॉस (weight loss tips) किया जा सकता है. वेट लॉस करने के लिए आप शहद (honey benefits) को 3 तरीकों से खा सकते हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

Honey for Weight Loss: वेट लॉस करने के लिए शहद का सेवन

अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक, शहद का सेवन करने से भूख कंट्रोल की जा सकती है. वहीं, रात में शहद खाने (honey benefits at night) से आप सोने के पहले एक घंटे में ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं. जो कि वेट लॉस (honey for weight loss) में काफी फायदेमंद होता है. जैसे-

शहद और लहसुन - Honey and Garlic Benefits

शहद के साथ लहसुन का मेल करना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. आमतौर पर स्वाद और गंध के कारण खाली लहसुन का सेवन करना मुश्किल होता है. लेकिन शहद के साथ यह आसानी से खाया जा सकता है. आप एक गिलास गुनगुने पानी के साथ शहद और लहसुन की 2 कच्ची कली खाएं.

शहद और दूध - Honey and Milk Benefits

रात में दूध का सेवन काफी लोग करते हैं, लेकिन वजन कम करने के लिए आप इसमें शुद्ध शहद मिलाना शुरू करें. ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा और गहरी नींद मिलेगी. आपको बता दें कि तेज मेटाबॉलिज्म ज्यादा फैट बर्न (honey to reduce belly fat) करता है और पर्याप्त नींद लेने से सेल्स रिपेयर होने लगती है.

शहद और नींबू पानी - Honey and Lemon water benefits

वेट लॉस करने के लिए शहद और नींबू पानी का सेवन सबसे लोकप्रिय उपाय है. आप वेट लॉस के इस उपाय में गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और आप दिन के किसी भी समय इसका सेवन कर सकते हैं. यह आपका मेटाबॉलिज्म तेज करके वेट लॉस में मदद करता है.