Walk benefits: बीमारियों से रहना चाहते हैं कोसों दूर, तो रोजाना जरूर चलें इतने कदम

How many steps a day is considered active: आज के समय की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई काम करके थक जाता है जिसके चलते लोग बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी या वॉक किए बिना ही सो जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप दिन में कम से कम 10 हजार कदम चलते हैं तो इससे आपके शरीर को अनगिनत फायदे प्राप्त होते हैं. एक रिसर्च की मानें तो टाइम और स्पीड दोनों ही फिट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे रोजाना 10 हजार कदम चलना आपकी सेहत के फायदेमंद साबित होता है, तो चलिए जानते हैं (How many steps a day is considered active) कैसे रोज कितने हजार कदम चलना होता है अच्छा......

रोज कितने हजार कदम चलना होता है अच्छा (How many steps a day is considered active)

आज के दौर में ज्यादातर लोग वर्किंग हैं इसी के चलते उनके 8-9 घंटे ऑफिस में ही स्पेंड हो जाते हैं. ऐसे में वो एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं फिर नॉ फिजिकल एक्टिविटी के चलते आपका वजन बढ़ने लगता है. इसलिए अगर आप वेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको रोजाना 10 हजार कदम जरूर चलना चाहिए.

आज के समय में बुजुर्ग ही नहीं युवाओं को भी घुटनों में दर्द की समस्या रहती हैै. इस शिकायत को दूर करने के लिए आप रोजाना सुबह शाम फास्ट वॉक करने की आदत डालें. इससे आपका ज्वाइंट पेन धीरे-धीरे दूर हो जाता है. ऐसे में अगर आपका ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं तो आप वहां पैदल चलकर जाएं न कि रिक्शा या ऑटो से. इसके अलावा आप डेली 15 मिनट की मॉर्निंग वॉक करें.

अगर आप रोजाना 10 हजार कदम वॉक करते हैं तो इससे आपके दिमाग की कसरत हो जाती है जिससे आपका दिमाग हेल्दी बना रहता है. इसके साथ ही इससे आपका माइंड शार्प भी होने लगता है.

अगर आपका किसी भी कारणवश मूड खराब हो रखा है तो आप ऐसे में शांति के साथ वॉक पर चले जाएं. इससे आपका मूड थोड़ी देर में ही बेहतर हो जाता है. इससे आपका तनाव तुरंत दूर हो जाता है जिससे आप ताजगी से भरा महसूस करते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

