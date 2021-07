Health News: रात के वक्त इस जगह रखें नींबू, मिलेंगे जबरदस्त फायदे, जानिए कैसे?

नई दिल्ली: हम अक्सर अपने आस पड़ोस के लोगों से सुनते हैं कि वह सोने से पहले बिस्तर में नींबू (lemon ) रख लेते हैं. जब भी हम ये बात सुनते हैं तो दिमाग में एक ही सवाल आता है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? अगर आपके दिमाग में भी यह सवाल उठता है तो ये खबर आपके काम की है.

दरअसल, तकिए के पास नींबू (lemon ) रखकर सोने को ज्यादातर लोग टोटका या पुरानी सोच से जोड़कर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार ना तो ये कोई टोटका है और ना ही कोई पुरानी सोच, बल्कि ऐसा करने से स्वास्थ संबंधित कई फायदे होते हैं.

नींबू की खासियत (elements found in lemon)

नींबू (lemon) में विटामिन सी, विटामिन, बी, कैल्शियम, फ़ास्फ़ोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन और कार्बोहाईड्रेट भरपूर होता है, जो शरीर को गठिया रोग, हाई ब्लडप्रेशर, हाइपर टेंशन (Hypertension) और हार्ट फेलियर के खतरे से बचाता है.

क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स

जाने माने आयुर्वेद एक्सपर्ट अबरार मुल्तानी के अनुसार, नींबू का आयुर्वेद में खास महत्व (importance of lemon in ayurveda) है. नींबू एंटीबैक्‍टीरियल होने के साथ-साथ एंटीऑक्सीडेंट भी है, यह आपको और अधिक आसानी से सांस लेने में मदद कर सकता है. अगर आप अस्थमा या सर्दी से पीड़ित हैं तो आपको अपने वायुमार्ग को खोलने में मदद करने के लिए अपने बिस्तर के पास नींबू रखना चाहिए (Lemon should be kept near the bed).

तकिए के पास नींबू रखकर सोने के फायदे (Benefits of sleeping with lemon near the pillow)

1. सांस लेने में नहीं होगी परेशानी

कई लोगों को सोते समय नाक बंद होने के कारण कई बार नींद (sleep) नहीं आती. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में नींबू के टुकड़े को तकिये के पास रखिए, क्योंकि नींबू की सुगंध से सांस लेने की समस्या में राहत तो मिलती ही है. साथ ही, नींद भी अच्छी आती है.

2. ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद (blood pressure)

डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, लो ब्लड प्रेशर के मरीज अगर रात को सोते समय अपने बिस्तर के बगल में नींबू का टुकड़ा रख लें, तो सुबह उनको फ्रेश महसूस होगा. ऐसा नींबू की खुशबू के कारण होता है, क्योंकि नींबू के गुणों के ऊपर हुए रिसर्च के मुताबिक उसकी खुशबू शरीर में सेरोटिन का लेवल बढ़ाने में मदद करती है, जो लो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए लाभकारी है.

3. दिमाग को शांत रखता है नींबू

डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि कई लोग अधिक थक जाते हैं तो तनाव बढ़ जाता है. ऐसे में रात के वक्त उन्हें नींद नहीं आती तो नींबू (lemon) आपकी मदद कर सकता है. आप रात को सोने से पहले नींबू को दो फांके करके बिस्तर के पास रख लें. नींबू में मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व दिमाग शांत रखेंगे, जिससे आप एक स्वस्थ नींद ले सकेंगे.

4. इस बीमारी से मिलेगी राहत

दिनभर की भागदौड़ और अगले दिन के कामों की चिंता के चलते कई लोगों को इनसोमेनिया यानी अनिद्रा या कम नींद की समस्या होती है. ऐसे में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. अगर आपको भी इनसोमेनिया की समस्या है तो रोज रात को नींबू का टुकड़ा अपने बिस्तर के नजदीक रख दें. लिहाजा आप देखेंगे कि नींबू की खुशबू से आपका दिमाग कुछ ही देर में एकदम शांत हो जाएगा और आप चैन से नींद ले सकेंगे.

5. मच्छर-मक्खियों के आतंक से राहत

कुछ लोग मच्छर-मक्खियों के आतंक के चलते पूरी नींद नहीं ले पाते. लिहाजा शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है. अगर आप भी घर में मौजूद मच्छर, मक्खी या किसी अन्य कीड़े-मकोड़ों से परेशान हैं, तो हमेशा सोने से पहले घर के चारों कोनो समेत बिस्तर के पास नींबू का टुकड़ा काट कर रख दें. इसकी सुगंध से मच्छर-मक्खियां ही नहीं, बल्की कीड़े-मकोड़े भी आपके करीब नही आ सकेंगे.

