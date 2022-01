Migraine pain treatment: माइग्रेन दर्द से राहत दिलाएंगी ये 5 चीजें, तुरंत मिलेगा आराम

Migraine pain treatment: हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि माइग्रेन का दर्द बहुत तकलीफ दायक होता है. इससें सिर का आधा हिस्सा दर्द होता है, जो बेचैन कर देता है. अगर एक बार माइग्रेन की शिकायत किसी को हो गई तो उसे जड़ से खत्म करना मुश्किल है. इसके दर्द को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है.

जाने माने आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, माइग्रेन दर्द (Migraine pain treatment) के साथ कई बार बैचेनी, जी घबराना, उल्टी आना और तेज रोशनी से घबराहट महसूस होने जैसी परेशानियां भी होती हैं. इनसे बचने के लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर आप माइग्रेन दर्द की समस्या से बच सकते हैं.

माइग्रेन दर्द से राहत दिलाएंगे ये उपाय (These remedies will give relief from migraine pain)

1. काली मिर्च और पुदीने की चाय का सेवन

काली मिर्च और पुदीने की चाय भी माइग्रेन के दर्द में आपको राहत देगी. इसके लिए चाय में पुदीना और काली मिर्च डाल दें. अगर आप चाय की जगह कॉफी पीते हैं तो भी टेंशन की जरूरत नहीं है. कॉफी में भी पुदीने की दो-तीन पत्तियां डाल सकते हैं.

2. नारियल का तेल

माइग्रेन के दर्द में नारियल के तेल की मसाज लाभकारी होती है. इस तेल से सिर की मसाज करीब 10 से 15 मिनट तक करें. ऐसा करने पर सिर में ठंडक पहुंचेगी और राहत मिलेगी.

3. पिपरमिंट का सेवन

माइग्रेन के दर्द में राहत पाने का पिपरमिंट अच्छा उपाय है. इसे आप चाय में डालकर पी सकते हैं. ऐसा करने पर सिरदर्द में आपको जल्दी आराम मिल जाएगा.

4. लहसुन के रस का सेवन

माइग्रेन के दर्द में लहसुन का रस भी फायदेमंद होता है. इसे बनाने के लिए बस आप 5 से 7 लहसुन के टुकड़े लीजिए और उसे कूट कर उनका रस निचोड़ लें. अब इस रस को पी लें.

5. बर्फ से सिर की मसाज करें

डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि अगर आपको माइग्रेन का दर्द हो रहा है तो आप बर्फ से सिर की मसाज आइसपैक से करिए. ऐसा करने पर आपको राहत मिलेगी.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

