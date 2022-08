Monkeypox New Symptoms: मंकीपॉक्स का नया स्ट्रेन और दो लक्षण आए सामने, बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है वायरस

Monkeypox new strain and symptoms: मंकीपॉक्स की दहशत की बीच भारत में वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है. किए गए एक नए शोध में पता चला है कि भारत में मंकीपॉक्स वायरस का A.2 स्ट्रेन (monkeypox new strain) पाया गया है. इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने मंकीपॉक्स के दो नए लक्षणों को लेकर भी सचेत किया है. वहीं, मंकीपॉक्स से होने वाली दिक्कतें (Complications) व्यस्क मनुष्यों की तुलना में छोटे बच्चों में ज्यादा देखी गई है.

एक रिपोर्ट के अनुसार, मंकीपॉक्स वायरस से होने वाली दिक्कतें स्वस्थ मनुष्य के मुकाबले बच्चों और उन लोगों में होती हैं, जिनका इम्यून सिस्टम (immue system) कमजोर होता है. द लॅन्सेट पर पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंकीपॉक्स के पिछले प्रकोप में वयस्क की तुलना में ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती हुए थे और अधिक मौतें भी बच्चों की ही हुई थी. मंकीपॉक्स के कारण ज्यादा बच्चों का बीमार होना और मृत्यु दर भी अधिक होना ये दर्शाता है कि यह वायरस बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है. इसके साथ ही, जो लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्सिस और एन्सेफेलाइटिस से पीड़ित होते हैं, उनको भी मंकीपॉक्स वायरस से ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं.

कितना खतरनाक है मंकीपॉक्स का A.2 स्ट्रेन

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने भारत में मंकीपॉक्स का नया स्ट्रेन A.2 पाए जाने की पुष्टि की है. उनका कहना है कि मंकीपॉक्स का यह नया स्ट्रेन ज्यादा गंभीर समस्याओं का कारण नहीं बनता है. फिलहाल, यह लोगों में किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, इसका शोध जारी है. उन्होंने कहा कि मंकीपॉक्स के नए स्ट्रेन को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. आपको बता दें कि, अभी तक भारत में 9 लोग मंकीपॉक्स का शिकार हुए हैं, जिसमें से 6 मरीज केरल के 5 और 4 दिल्ली में पाए गए हैं. इनमें से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है.

मंकीपॉक्स के दो नए लक्षण

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के अनुसार, एक अध्ययन में यूनाइटेड किंगडम (यूके) के 197 मंकीपॉक्स मरीजों के डेटा की जांच की गई. इसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि मंकीपॉक्स के सामान्य लक्षणों के अलावा कुछ नई तरह की समस्याओं का भी कारण बन रहा है. उनके मुताबिक, मंकीपॉक्स के नए लक्षण त्वचा पर घाव और टॉन्सिल सामने आए हैं.

Disclaimer:

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.