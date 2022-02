Muscle Pain oils Remedies: मांसपेशियों के दर्द से हैं परेशान तो इन तेलों से करें मालिश, जल्द मिलेगा आराम, दूर हो जाएगी समस्या

Muscle Pain oils Remedies: सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का कई लोगों को मांसपेशियों में दर्द की समस्या रहती है. मांसपेशियों में खिंचाव तब होता है, जब वे बहुत ज्यादा तनाव का सामना करती हैं. ऐसा आमतौर पर अधिक परिश्रम, मांसपेशियों का अधिक प्रयोग या मांसपेशियों के अनुचित उपयोग के परिणामस्वरूप होता है. खिंचाव किसी भी मांसपेशी में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह निचली पीठ, गर्दन, कंधे और हैमस्ट्रिंग में सबसे सामान्य है.

जाने माने आयुर्देविक डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, मांसपेशियों के दर्द के कारण रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे में थोड़ी सी एक्सरसाइज और तेल से की गई मालिश इस समस्या को दूर करने में आपकी मदद कर सकती है. अब सवाल यह है कि कौन से तेल मांसपेशियों के दर्द से राहत पहुंचाने में फायदेमंद है? आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

मांसपेशियों का दर्द दूर करने में फायदेमंद हैं ये तेल (These oils are beneficial in relieving muscle pain)

1. सरसों तेल और अजवाइन

मसल्स पेन को दूर करने में सरसों का तेल आपके काम आ सकता है.

ऐसे में आप सरसों के तेल को गर्म करें और उसमें अजवाइन को पकाएं.

अब बनें तेल को गुनगुना करके प्रभावित स्थान पर लगाएं.

हल्के हल्के हाथों से मसाज करें.

ऐसा करने से मांसपेशियों के दर्द से राहत मिल सकती है.

2. सरसों तेल और लहसुन

सरसों के तेल को गर्म करें और उसमें लहसुन को अच्छे से पकाएं.

अब बने तेल को गुनगुना करने के लिए रख दें.

जब तेल गुनगुना हो जाए तो उस तेल से प्रभावित स्थान पर हल्के हल्के हाथों से मालिश करें.

ऐसा करने से मांसपेशियों के दर्द से राहत मिल सकती है.

3 तिल तेल

तिल का तेल बेहद गर्म होता है, जो मांसपेशियों के दर्द को दूर कर सकता है.

हल्के हल्के हाथों से तिल के तेल से मांसपेशियों की मालिश करें.

इससे मांसपेशियों की ऐंठन भी दूर हो सकती है.

मांसपेशियों के खींचाव को दू करने में भी तिल का तेल बेहद मददगार साबित हो सकता है.

4 बदाम तेल

बदाम के तेल की तासीर गर्म होती है.

आप बदाम के तेल से मांसपेशियों के हल्के हल्के हाथों से मालिश करें.

ऐसा करने से ना केवल मसल्स का दर्द दूर हो सकता है, बल्कि मांसपेशियों की ऐंठन भी दूर हो सकती है.

5 जैतून तेल

यदि मांसपेशियों के दर्द से परेशान है तो जैतून का तेल आपके बेहद काम आ सकता है.

आप जैतून के तेल को हल्के हाथों से गर्म करें.

अब प्रभावित स्थान पर जैतून के तेल से मालिश करें.

जैतून के तेल से की गई मालिश दर्द को दूर करने में उपयोगी है.

इससे मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या से राहत मिलती है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.

