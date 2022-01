Natarajasana Benefits: रोज उठकर करें ये आसन, पेट संबंधी समस्याओं से मिलेगा छुटकारा, तनाव भी होगा दूर

Natarajasana Benefits: योग का जीवन में अपना महत्व है. कहते हैं कि जिस ने योग को अपने जीवन में उतार लिया वह हमेशा निरोग रह सकता है. योगाचार्य कहते हैं कि मानसिक और शारीरिक सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए सुबह उठकर योग करना एक अच्छा विकल्प है. इससे शरीर की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है. इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नटराज आसन के फायदे.

क्या है नटराज आसन (What is Natarajasana)

नटराज आसन 3 शब्दों से मिलकर बना है- नट, राज और आसन. नट का मतलब होता है नृत्य वहीं राज का अर्थ होता है राजा और आसन का अर्थ होता है मुद्रा. यह आसन मुख्य तौर पर खड़े होकर ही किया जाता है.

नटराज आसन करने की विधि (How to do Natarajasana)

सबसे पहले जमीन पर मैट बिछाएं और उस पर खड़े हो जाएं

अब सबसे पहले अपने बाएं पैर को पीछे उठाएं

घुटने को मोड़ें और बाएं हाथ की मदद से पैर के पंजे को पकड़ें

नजरों को सामने की तरफ केंद्रित करें और दाएं पैर से संतुलन बनाने की कोशिश करें

अपने दाएं हाथ को सीधा रखें और उसे कंधे की सीध में रखने की कोशिश करें

बाएं पैर को जितना ऊपर ले जा सके उतना ऊपर तक लेकर जाएं

इस स्थिति को नटराज स्थिति कहते है

आप अपनी क्षमता के अनुसार भी समय निर्धारित कर सकते हैं

अब गहरी लंबी सांस लें और अपने शरीर को स्थिर रखने की कोशिश करें

पुरानी अवस्था में आने के लिए सबसे पहले बाएं पैर को नीचे रखें

अब अपने बाएं हाथ को भी नीचे लेकर आएं

इसी प्रकार यही प्रक्रिया दूसरे पैर से भी दोहराएं

नटराजासन के अभ्यास से मिलने वाले फायदे (Benefits of practicing Natarajasana)

इसका नियमित अभ्यास शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी यानि लचीलापन बढ़ता है. इसके अभ्यास से चेस्ट ओपनिंग बेहतर होती है, जिससे फेफड़ों पर बेहतर प्रभाव पड़ता है. इस योगासन का अभ्यास हिप फ्लेक्सर्स को खोलने में सहायता कर सकता है. नटराज आसन करने से शरीर तनाव और चिंता से दूर रहता है. डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी परेशानियों से राहत पाने में मददगार साबित हो सकता है. पेट की समस्याओं जैसे कब्ज, पेट की गैस, एसिडिटी आदि से आराम मिलता है. बॉडी पॉश्चर बेहतर बनाने में भी ये आसन मदद कर सकता है

नटराज आसन करने के दौरान बरतने वाली सावधानियां

मानसिक समस्या जैसे चक्कर, सर दर्द आदि होने पर भी न करें

शरीर में सर्जरी या किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है तो इसे न करें

जिन लोगों को कमर दर्द या फिर गर्दन में दर्द है वे इसे न करें

जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है वे भी इस आसन को न करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है​.

