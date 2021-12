रूखे, कमजोर और बेजान बालों की समस्या होगी खत्म, हेयर हो जाएंगे मजबूत और शाइनी, बस अपना लीजिए ये खास उपाय

Hair Care Tips: सर्दियों का मौसम पूरी तरह दस्तक दे चुका है. ज्यादातर लोगों ने गरम कपड़े निकाल लिए हैं. सर्दियों को लेकर सबकी टेंडेंसी अलग अलग है, लेकिन इन दिनों एक समस्या है, जो ज्यादातर लोग फेस कर रहे हैं वह है बालों से साथ. आमतौर पर इस मौसम में बालों से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं. सर्दियों में बाल झड़ना, बालों का रूखा होना, बालों में रूसी, रूखे बाल और तेजी से झड़ना जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं. अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं तो ये खबर आपके काम की है.

डॉक्टर गीतिका मित्तल गुप्ता, एक त्वचा विशेषज्ञ हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी टिप्स दिए हैं. उन्होंने बताया कि बालों को अगर स्वस्थ रखना है तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पडे़गा. नीचे जानिए उनके बारे में...

रूखे, कमजोर और बेजान बालों से छुटकारा दिलाने वाले उपाय (Remedies to get rid of dry, weak and lifeless hair)

1. ठंडे पानी से बाल धोएं

अगर आप बालों को गर्म पानी से धो रही हैं तो ये आदत बदल लें. अपने बालों को गर्म पानी से न धोएं. उन्हें ठंडे पानी से धो लें. इससे उन्हें होने वाले नुकसान में कमी आएगी.

2. हेयर मास्क का इस्तेमाल करें

बालों का मास्क यानी हेयर मास्क के लिए समय निकालें. हेयर मास्किंग उसी तरह काम करता है जैसे फेस मास्क त्वचा को पोषण और हाइड्रेट करने का काम करता है. एक हेयर मास्क आपके बालों की स्थिति और स्वास्थ्य को बढ़ाता है. यह डीप कंडीशनिंग या हेयर कंडीशनर का उपयोग करके किया जा सकता है.

3. बालों को सुखाने के लिए तौलिये का इस्तेमाल करें

आप गीले बालों को सुखाने के लिए कॉटन के तौलिये का इस्तेमाल करें. अगर आपको हेअर ड्रायर का उपयोग करना है, तो इसे हल्के तापमान में करें.

4. चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें

एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि बालों को सुलझाने के लिए चौड़े दांतों वाली कंघी का उपयोग करें. इससे न सिर्फ डैमेज कम होगा बल्कि बालों का झड़ना भी कम होगा. हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे पर लोड करें. ये स्प्रे यूवी प्रोटेक्शन के साथ भी आते हैं.

5. बालों पर स्मूद मोशन ट्राई करें

बालों को खुरदुरी हरकतों से सुलझाने की कोशिश न करें. उन पर थोड़ा सहज और हल्के हाथ से ऐसा करें. अपने बालों पर स्मूद मोशन ट्राई करें और उन्हें महसूस करें.

