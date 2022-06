Skin Care: बेकिंग सोड़ा से गायब हो जाएंगे चेहरे के मुंहासे, मिलेगा जबरदस्त निखार, बस ऐसे करें इस्तेमाल

Skin Care: अगर आप एक चमकता हुआ चेहरा पाना चाहती हैं तो ये खबर आपके काम की है. इसमें बेकिंग सोड़ा आपकी मदद कर सकता है. स्किन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुकिंग में प्रयोग आने वाला बेकिंग सोडा आपकी स्किन को बेहतर बना सकता है. यह आपकी स्किन को नरिश करने के साथ-साथ स्‍क्रबिंग में भी मदद करता है.

स्किन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बेकिंग सोडा का गलत तरीके से इस्‍तेमाल किया तो ये स्किन को नरिश करने की बजाय ड्राई भी बना सकता है. ऐसे में इसके प्रयोग से पहले कुछ जरूरी बातों और नुस्‍खों को जानना जरूरी है. यहां हम आपको बताते हैं कि आप विंटर में स्किन केयर के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किस तरह कर सकते हैं.

इस तरह करें उपयोग- use like this

सबसे पहले एक कटोरी में 1 या फिर 2 टीस्पून बेकिंग सोडा लें. इसके बाद उसमें पानी मिलाकर एक अच्छा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को अपने ब्लेमिश और निशानों पर लगाएं. इसे फेस मास्क की तरह पूरे चेहरे पर कभी ना लगाएं. कम से कम 10 मिनट के लिए लगा रहने दें. फिर हल्के गर्म पानी से अपना मुंह धो लें. आप इस नुस्खे का हफ्ते में एक बार ही इस्तेमाल करें.

बेकिंग सोड़ा चेहरे पर लगाने के फायदे

बेकिंग सोड़ा में पाए जाने वाला ग्रेनी टेक्सचर स्किन को एक्सफोलिएट करने में काफी मदद करता है, क्योंकि एक्सफोलिएशन से आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं और ब्‍लैकहेड्स को दूर किया जा सकता है. ऐसा करने से पिंपल की समस्‍या भी दूर हो जाती है.

जब बेकिंग सोडा का हम चेहरे पर प्रयोग करते हैं तो ये न्यूट्रलाइजर का काम करता है और त्वचा के पीएच स्केल को बैलेंस करने में मदद करता है.

बेकिंग सोडा में एंटी एंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती हैं, जो त्वचा पर होने वाली इरिटेशन, रैश, सूजन आदि को कम करती है. इसकी मदद से ब्रेकआउट को भी आसानी से ठीक किया जा सकता है.

इस बात का रखें विशेष ख्याल

आपकी स्किन जितनी ऑयली होगी, उतना कम इसका साइड इफेक्ट होगा. यदि आपकि त्वचा ड्राई या फिर सेंसिटिव है तो आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. यदि आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको इसे बहुत ही थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए.

