Skin Care Tips: हफ्ते में चेहरे पर सिर्फ 2 बार इस तरह लगाएं अंजीर, दाग-धब्बे होंगे दूर, निखार भी आएगा

Skin Care Tips: सेहत के लिए फायदेमंद अंजीर स्किन के लिए बेहद लाभकारी है. वजन घटाने से लेकर शरीर में खून की कमी को दूर करने के साथ ये चेहरे पर ग्लो ला सकता है. अंजीर में मौजूद गुण स्किन पर निखार आ सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि स्किन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप नियमित रूप से भीगे अंजीर का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा स्किन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए नीचे अंजीर के इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में जानते हैं...

चेहरे पर अंजीर लगाने का तरीका और फायदे- benefits of applying figs on the face

1. दाग-धब्बों को मिटाने के लिए ऐसे करें अंजीर का इस्तेमाल

1 बड़ा चम्मच अंजीर का पेस्ट लें. अब इसमें थोड़ी सी दही और शहद मिक्स करें. इसके बाद इस मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं. इससे आपकी स्किन पर मौजूद दाग-धब्बे दूर होंगे. यह स्किन से पिग्मेंटेशन की परेशानी को दूर कर सकता है.

2. स्किन की चमक बढ़ाने के लिए ऐसे करें अंजीर का इस्तेमाल

अंजीर को रातभर पानी में भिगोकर रख दें

अगले दिन सुबह इसे अच्छे से ग्राइंज करके पीस लें.

अब इसमें 2 से 3 बूंदें बादाम का तेल डालें.

दोनों सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लें.

फिर इसे अपने चेहरे पर एप्लाई करें.

बाद में नॉर्मल पानी से अपना चेहरा साफ कर लें.

इससे आपकी स्किन पर निखार आएगा.

3. स्किन का रंग साफ करने के लिए ऐसे करें अंजीर का इस्तेमाल

अंजीर के पेस्ट में 1 चुटकी हल्दी और एलोवेरा जेल मिक्स कर लें.

अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं.

करीब 20 से 25 मिनट बाद नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को धो लें.

इससे स्किन की रंगत साफ होगी.

4. अंजीर से स्किन को ऐसे करें एक्सफोलिएट

अंजीर को रातभर भिगोकर छोड़ दें. अगले दिन सुबह अंजीर को अच्छे से मैश कर लें. अब इसमें थोड़ी सी चीनी और नींबू मिक्स करें. इसके बाद इसे अपने चेहरे और बॉडी पर लगाकर स्क्रब करें. इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी. यह स्किन पर मौजूद डेड सेल्स को हटाने में प्रभावी होता है.

5. मुंहासों की परेशानी दूर करने के लिए ऐसे करें अंजीर का इस्तेमाल

2 से 3 अंजीर को रातभर पानी में भिगोकर छोड़ दें.

इसके बाद इसे सुबह अच्छे से मैश कर लें.

मैश किए गए अंजीर में 1 चम्मच शहद मिलाएं.

इसके बाद इस तैयार पेस्ट को अपने चेहरे पर अच्छे से लगाएं.

करीब 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दें.

इसके बाद गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लें.

सप्ताह में 2 से 3 बार इसके इस्तेमाल से एक्ने की समस्या दूर हो सकती है.

