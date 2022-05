Summer Health Tips: इन दिनों में धूप में बाहर निकलते हैं तो फॉलो करें ये 5 टिप्स, नहीं होगा कोई भी नुकसान

Summer Health Tips: इन दिनों चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का हाल बुरा करके रखा है. इन दिनों आपके देखा होगा कि दिन में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती है. हालांकि कुछ जरूरी कामों से घर से बाहर जाना ही पड़ता है, इसलिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी है क्योंकि इस मौसम में तेज धूप आपकी स्किन, बालों की सेहत और हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है. धूप में लू लगने का खतरा भी रहता है. यही वजह है कि गर्मी से बचाव करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें.

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गर्मियों में खाने-पीने को लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. इन दिनों हमें खाने में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए, जिससे शरीर अंदर से ठंडा रहे और लू के थपेड़े शरीर को नुकसान न पहुंचा पाएं. अगर आप घर से बाहर और धूप में निकलते हैं तो नीचे दी गई पांच बातों को फॉलो करें.

गर्मियों में फिट रहने के पांच टिप्स- Five tips to stay fit in summer

1. दिन में पानी पीते रहें

गर्मी में बॉडी को हाइटड्रेट रखना जरूरी होता है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए. प्यास लगने पर आप नींबू पानी पी सकते हैं. आम पन्ना या बेल का शर्बत भी शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं.

2. मसालेदार खाने से बचें

गर्मियों में आप मसालेदार या ज्यादा तेल वाला खाना खाने से बचना चाहिए. खासतौर से बाहर का खाना खाने से परहेज करें.

3. साथ में रखें ये बातें

घर से बाहर निकले पर पानी की बोतल अपने साथ रखें. धूप से बचने के लिए चश्मा, गमछा या फिर छाते का उपयोग करें. जेब में कटा हुआ प्याज रखें, इससे लू नहीं लगेगी.

4. कच्चा प्याज खाएं

कच्चा प्याज गर्मी में पेट को हेल्दी रखता है. आप अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो कच्चे प्याज के टुकड़े सिर पर रख लें और ऊपर से सूती कपड़ा बांद लें. इससे हीट स्ट्रोक से बचे रहेंगे.

5. खाली पेट न रहें

घर से बाहर निकलते वक्त कभी भी खाली पेट न रहें. इससे तेज धूप में आपको खाली पेट चक्कर आ सकते हैं. इसके अलावा एसिडिटी हो सकती है.

वजन और गठिया के दर्द को कम करता है धनिया का पानी, घर बैठे ऐसे करें तैयार, मिलेंगे जबरदस्त फायदे

Disclaimer:

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.

WATCH LIVE TV