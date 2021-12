शरीर में पानी की कमी के इन 5 लक्षणों को भूलकर भी न करें इग्नोर, घेर सकती हैं ये बीमारियां

Symptoms of lack water: भागदौड़ भरी इस जिंदगी में इंसान का शरीर कब कौन सी बीमारी से घिर जाए, इसके बारे में कुछ कहा नही जा सकता, क्योंकि हमारे आसपास कई ऐसी बीमारियां हैं, जो हमें पलक झपकते ही अपना शिकार बना लेती हैं. कई बीमारियां ऐसी भी हैं, जो हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमे अपनी चपेट में ले लेती हैं. इनमें से एक गलती है कम पानी पीना.

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ठंड के मौसम में देखा जाता है कि कई लोग पानी का सेवन बेहद कम करते हैं या न के बराबर करते हैं, जबकि हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, हर इंसान को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए.

क्या कहती हैं डाइट एक्सपर्ट रंजना सिंह

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह के अनुसार, भरपूर मात्रा में पानी पीने (Drinking water) से कई रोग दूर होते हैं और आपको कई बीमारियों से लड़ने में शक्ति मिलती है. लेकिन, कई बार हम सेहत के लिए लाभदायक मानकर जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी सिद्ध हो जाता है. इसलिए आपको अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से ही पानी पीना चाहिए.

पानी की कमी से होने वाली शारीरिक समस्याएं (physical problems caused by lack of water)

सिरदर्द

कब्ज

थकावट

ड्राय स्किन

जोड़ों में दर्द

मोटापे का खतरा

लो ब्लड प्रेशर की शिकायत

किडनी की बीमारी का खतरा

शरीर में पानी की कमी होते ही उसके संकेत भी मिलने लगते हैं. अगर ज्यादा वक्त तक शरीर में पानी की कमी बनी रहे तो यह कई बीमारियों को पैदा कर सकती है. इस खबर में हम आपको शरीर में पानी की कमी होने के बाद उभरने वाले कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पहचान कर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके शरीर में कहीं पानी की कमी तो नहीं हो रही है.

शरीर में पानी की कमी के लक्षण (Symptoms of lack water in the body)

1. हर वक्त भूख लगना

2. यूरिन का पीलापन

3. सांसों की दुर्गंध

4. सिरदर्द की शिकायत

5. थकान होना

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​

