fruit beneficial in constipation: ये 4 फल कब्ज और एसिडिटी से दिलाएंगे राहत, रोज सेवन करने से मिलते हैं जरबदस्त फायदे

fruit beneficial in constipation: भागदौड़ भरी इस जिंदगी में ज्यादातर लोग खुद को समय नहीं दे पाते. अनियमित खानपान और बिजी लाइफस्टाइल पाचन तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित कर देती है. जो लोग ज्यादा फास्ट फूड्स का सेवन करते हैं, उन्हें कब्ज की समस्या होने की आशंका बढ़ जाती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भरपूर नींद ना लेना और फिजिकिल एक्टिविटी की कमी भी कब्ज और एसिडिटी का कारण बनती है. अगर पेट से संबंधी इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यह गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं.

क्या कहते हैं आयुर्वेद एक्सपर्ट्स

देश के मश्हूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि नियमित तौर पर योग करने और हेल्दी डाइट के चलते एसिडिटी और कब्ज की इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है. कुछ ऐसे फल हैं, जो कब्ज में फायदेमंद हैं. इनके नियमित सेवन से कब्ज और अपच की समस्या दूर हो सकती है.

कब्ज होने के कारण

भोजन में रेशेदार आहार की कमी होना. मैदे से बने एवं तले हुए मिर्च-मसालेदार भोजन का सेवन करना. पानी कम पीना या तरल पदार्थों का सेवन कम करना. समय पर भोजन ना करना. रात में देर से भोजन करना. अधिक मात्रा में चाय, कॉफी, तंबाकू या सिगरेट आदि का सेवन करना.

कब्ज की दूर करने में कारगर हैं ये फल (These fruits are effective in removing constipation)

1. पपीते का सेवन

कब्ज दूर करने में पपीता लाभकारी है. इसमें विटामिन ए, पोटैशियम, कैल्शियम फोलेट, विटामिन ई और सी और बीटा कैरोटीन की अच्छी-खासी मात्रा होती है. नियमित तौर पर पपीता खाने से आंतों की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, जिससे कब्ज की परेशानी नहीं होती.

2. सेब का सेवन

सेब में मौजूद सर्बिटोल तत्व कब्ज को दूर कर पेट की अच्छी तरह से सफाई कर देता है. नियमित तौर पर सुबह खाली पेट एक सेब का सेवन करना चाहिए.

3. अंगूर का सेवन

कब्ज दूर करने में अंगूर भी कारगर है. इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी के साथ-साथ पोटेशियम और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा अंगूर में फ्लेवोनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट तत्व की भी अधिक मात्रा होती है. नियमित तौर पर अंगूर का सेवन करने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है.

4. नाशपाती का सेवन

नाशपाती का सेवन गर्मियों के मौसम में मिलने वाली नाशपाती स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद होती है. नाशपाती में मौजूद पेक्टिन तत्व पेट को साफ करने में मदद करता है. आप चाहें तो नाशपाती के जूस का भी सेवन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: 40 की उम्र में भी दिखना है जवां और खूबसूरत तो फॉलो करें ये 5 टिप्स, आसपास भी नहीं आएंगे बुढ़ापे के लक्षण!

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.