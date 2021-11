इन 5 चीजों को दोबारा गर्म करके कभी न खाएं, सेहत के लिए हैं खतरा, घेर सकती हैं गंभीर बीमारियां!

This food that you must stop reheating: भागदौड़ और बिजी लाइफस्टाइल के चलते लोगों के लिए अपनी सेहत और डाईट पर ध्यान देने का समय नहीं मिल पाता. हम देखते हैं कि सुबह उठते ही किसी को ऑफिस पहुंचने की जल्दी होती है तो किसी को स्कूल/कॉलेज समय पर पहुंचना होता है, लिहाजा ज्यादातर लोग अक्सर खाने में लापरवाही करते हैं. समय बचाने के लिए कई बार लोग सुबह ही पूरे दिन का खाना बनाकर रख देते हैं और उसे ही गर्म करके खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा है?

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि फ्रिज में रखा हर खाद्य पदार्थ दोबारा गर्म करके खाने योग्य नहीं होता है. ऐसा भोजन स्वाद के साथ-साथ अपने पोषण मूल्य को भी खो देता है और व्यक्ति के लिए कई प्रकार के रोगों का खतरा पैदा करता है. इसलिए अगर आप भी बचे हुए खाने को बार-बार गर्म करके खाते हैं तो सावधान हो जाइए. आइए जानते हैं कौन सी चीजें गर्म करने पर सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती हैं...

इन पांच चीजों को दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए (This five Food Items You Should Avoid Reheating)

1. हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तियों वाली सब्जिया जैसे पालक, गाजर, शलजम को माइक्रोवेव में गर्म करने नहीं खान चाहिए. क्योंकि नाइट्रेट की अधिकता वाली इन सब्जियों को दोबारा गर्म करना हानिकारक साबित हो सकता है. दरअसल, पालक में उच्च मात्रा में आयरन होता है, इसलिए पालक को दोबारा गर्म करने पर आयरन का ऑक्सीकरण हो सकता है. आयरन के ऑक्सीडेशन से ऐसे तत्व निकलते हैं, जिससे इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं.

2. चावल को गर्म करके न खाएं

चावल भी उन चीजों में शामिल है, जिन्हें गर्म करके नहीं खाना चाहिए, हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चावल को दोबारा गर्म करके खाने से आपको फूड प्वाइजनिंग हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि चावल जैसे -जैसे ठंडा होने लगता है उसमें बेसिलस सेरेस नामक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, यह बैक्टीरिया चावल को गर्म होने के कारण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके तत्व उसी चावल में पूरी तरह से मिल जाते हैं, जो जहरीले हो सकते हैं. जब आप इस तरह का सेवन करते हैं तो ये जहरीले तत्व शरीर में चले करते हैं और फ़ूड पॉइज़निंग कारण बनते हैं.

3. अंडे को गर्म करके न खाएं

हम सभी जानते हैं कि अंडा हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है. इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका ताजा सेवन ही किया जाना चाहिए, एक तले हुए या उबले हुए अंडे को दोबारा गर्म करके खाने से ये आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. जब अंडे को दोबारा गर्म किया जाता है तो उसका प्रोटीन नष्ट हो जाता है. लिहाजा इसके सेवन से आपको पेट दर्द की शिकायत भी हो सकती है.

4. मशरूम को दोबारा गर्म करके न खाएं

मशरूम को बनाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, खा लेना चाहिए. इसे अगले दिन इस्तेमाल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और मिनरल्स भी काफी मौजूद होते हैं. इस गर्म करके आप प्रोटीन के कंपोजिशन को बिगाड़ रहे हैं, जिससे पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है.

5. चिकन को दोबारा गर्म करके न खाएं

चिकन को भी दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चिकन को फ्रिज से बाहर लाकर गर्म करने पर इसका प्रोटीन कंपोजिशन पूरी तरह से बदल जाता है. इससे पाचन तंत्र को समस्या हो सकती है. अगर चिकन को गर्म कर ही रहे हैं तो इसे बहुत ज्यादा तापमान पर बिल्कुल ना गर्म करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.