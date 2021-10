Tips for remove dandruff: बालों में होने वाले डैंड्रफ को जड़ से खत्म कर सकती हैं ये 4 चीजें, जानिए इस्तेमाल करने का सही तरीका

Tips for remove dandruff: हम देखते हैं कि बालों में डैंड्रफ होना एक आम समस्या है. इसके पीछे की वजह खराब जीवनशैली और बदलता मौसम हो सकता है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डैंड्रफ एक ऐसी चीज है, जो न केवल स्कैल्प को प्रभावित करता है, बल्कि इस कारण कई अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है. डैंड्रफ के बढ़ने के कारण खुजली होना और बालों का झड़ना भी शुरु हो सकता है. डैंड्रफ का इलाज आप प्राकृतिक रूप से भी कर सकते हैं.

क्यों होती है डैंड्रफ की समस्या

सबसे पहले इस बारे में जानते हैं कि आखिर बालों में डैंड्रफ क्यों हो जाते हैं. बताया जाता है कि सिर में तेल के रहने से सिर की त्वचा चिपचिपी हो जाती है, जिससे बालों में गंदगी जमा हो जाती है और ये गंदगी ही डेंड्रफ को बुलावा देती है. इस गंदगी की वजह से बाल भी टूटने लगते हैं. इतना ही नहीं सही खानपान न होने के कारण भी बाल ऑयली हो जाते हैं, जिसके कारण सिर में रूसी की समस्या हो जाती है.

डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए 4 घरेलू उपाय (4 home remedies to get rid of dandruff)

नारियल तेल

नारियल तेल मौजूद एंटीऑक्सीडेंट डैंड्रफ की समस्या को दूर कर सकते हैं. नारियल का तेल स्कैल्प के हाइड्रेशन को बेहतर बनाने और रूखेपन को रोकने में भी मदद कर सकता है, जो रूसी के बढ़ने का कारण बन सकते हैं. नारियल का तेल एक्जिमा के उपचार में भी मदद कर सकता है. आप सीधे तौर पर बालों में नारियल तेल लगाएं.

एलोवेरा

एलोवेरा न केवल ठंडक देता है, बल्कि स्कैल्प को हल्के ढंग से एक्सफोलिएट भी करता है. इसमें एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो रूसी का इलाज करने में मदद करते हैं. आप फ्रेश जेल को आपनी स्कैल्प पर लगाएं. इसे लगभग 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद इसे किसी औषधीय एंटी-डैंड्रफ या माइल्ड शैम्पू से धो लें.

बेकिंग सोडा

डैंड्रफ के लिए बेकिंग सोडा स्क्रब की तरह काम करता है. ये मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाकर धीरे से एक्सफोलिएट करता है. आप बेकिंग सोडा को सीधे गीले बालों में लगाने की कोशिश करें और इससे अपने स्कैल्प में मसाज करें. इसे एक या दो मिनट तक लगा रहने दें, फिर अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से धे लें.

लहसुन

आप लहसुन का इस्तेमाल डैंड्रफ के इलाज के लिए कर सकते हैं. सबसे पहले एक या दो लहसुन की कली को पीस लें और पानी में मिलाकर इसे अपने स्कैल्प पर लगाएं. अगर आप इसकी महक को सहन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी मात्रा में शहद और अदरक भी मिला सकते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.