Skin Care: सोने से पहले चेहरे पर ऐसे लगाएं हल्दी, सुबह तक दूर हो जाएगी ये सभी परेशानियां

Skin Care Tips: अगर आप ऐसे स्किन केयर टिप की तलाश कर रहे हैं, जो आपकी कई सारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर कर दे, तो आप हल्दी का इस्तेमाल करके देखें. चेहरे पर हल्दी लगाने से चमकदार चेहरा मिलता है और झुर्रियां (turmeric to remove wrinkles) दूर होती हैं. लेकिन, सोने से पहले चेहरे पर हल्दी लगाना ज्यादा फायदेमंद होता है और अगली सुबह तक आपकी रंगत में सुधार देखने को मिलता है. आइए जानते हैं कि त्वचा की परेशानियां दूर करने के लिए सोने से पहले हल्दी का इस्तेमाल (How to use turmeric on face) कैसे करना चाहिए.

Skin Care: सोने से पहले चेहरे पर हल्दी लगाने के जबरदस्त फायदे

चेहरे की रंगत बदल देगी हल्दी

हल्दी आपकी त्वचा की अशुद्धियों को दूर करके चेहरे की रंगत बदल देती है. रात में हल्दी लगाने से स्किन की डार्कनेस भी कम होने लगती है और नैचुरल ग्लो मिलता है. चेहरे की रंगत बदलने के लिए हल्दी, बेसन और गुलाब जल को मिलाकर पेस्ट बनाएं और उसके चेहरे पर सूखने के बाद धो लें.

Skin Care Tips: मुंहासे दूर करती है हल्दी

हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लामेटरी गुण होते हैं, जो मुंहासों का इलाज करने में मदद करते हैं. चेहरे के मुंहासे दूर करने के लिए 1 चम्मच हल्दी में आधा चम्मच शहद मिलाकर मुंहासों पर लगाएं. 10 मिनट सूखने देने के बाद इसे साफ पानी से धो लें.

झुर्रियों से छुटकारा दिलाती है हल्दी

झुर्रियों से छुटकारा दिलाने के लिए हल्दी, चावल का पाउडर और टमाटर रस मिलाकर सोने से पहले चेहरे पर लगाएं. करीब 20 मिनट सूखने देने के बाद चेहरा साफ पानी से धो लें.

चेहरा को साफ करती है हल्दी

चेहरे पर गंदगी व धूल-मिट्टी जमने से स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं और स्किन डैमेज होने लगती है. चेहरा साफ करने के लिए हल्दी के साथ दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और सूखने पर हल्के हाथ से रब करते हुए हटाएं. फिर साफ पानी से चेहरा धो लें.