वैक्सीन ने बदल दी महिला की जिंदगी, हालत इतनी बिगड़ी कि पहचानना हुआ मुश्किल; मौत से लड़ रही जंग

क्या वैक्सीन हमेशा सुरक्षित होती हैं? एक महिला की कहानी जो इस सवाल को गंभीरता से उठाती है. एक वैक्सीन जिसने एक स्वस्थ महिला को मौत के कगार पर ला खड़ा किया. अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाली 23 वर्षीय महिला एलेक्सिस लोरेन्जे को तीन वैक्सीन लेने के बाद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, टेटनस, न्यूमोकोकल और मेनिन्जाइटिस वैक्सीन लेने के 10 मिनट बाद ही उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ गई. एलेक्सिस, जिसे पैरॉक्सिज़्मल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनुरिया (PNH) नामक दुर्लभ ब्लड डिसऑर्डर से डायग्नोस हुई थी, इलाज के तहत इन वैक्सीनों को लेने के बाद अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हैं.

घटना की शुरुआत

एलेक्सिस लोरेन्जे को कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जहां उन्हें ब्लड डिसऑर्डर के इलाज के तहत एक सफल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दिया गया था. इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें वैक्सीन की डोज लेने की सलाह दी ताकि उनका इलाज पूरी तरह से हो सके और वे हेल्दी हो सकें.

Update from Alexis Lorenze’s father: Today has been “highly difficult” but she is getting through it. Pain is rough without medication.

Todd has asked everyone to please keep praying pic.twitter.com/PGCLRWoWza

— Died Suddenly (@DiedSuddenly_) September 18, 2024