Vitamin C Deficiency: इस विटामिन की कमी से आते हैं सफेद बाल, कम उम्र में बन जाएंगे बूढ़े, तुरंत खाएं ये फूड

Vitamin C Deficiency Symptoms: शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कई विटामिन की जरूरत होती है. जिसमें से एक काफी जरूरी विटामिन-सी होता है. खासतौर से यह विटामिन आपके बालों और त्वचा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है. शरीर में विटामिन-सी की कमी के कारण 30 साल का व्यक्ति भी 60 साल का दिख सकता है. क्योंकि, विटामिन-सी की कमी सफेद बाल (White Hair Causes) और ढीली त्वचा का कारण (Aging Skin Problem) बनता है. जिसके कारण आप कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं. आइए जानते हैं कि शरीर में विटामिन-सी की कमी को रोकने के लिए कौन-से फूड्स (Vitamin C Rich Foods) खाने चाहिए.

Vitamin C Deficiency: बालों और त्वचा के लिए क्यों जरूरी है विटामिन-सी?

विटामिन-सी को त्वचा और बालों में कोलेजन बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना जाता है. विटामिन-सी एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है. जो हेयर और स्किन के टेक्सचर के लिए बहुत जरूरी है. जहां, विटामिन-सी से त्वचा में कसाव आता है और वह जवान दिखती है, तो वहीं बालों की जड़ें मजबूत बनती हैं और सफेद बालों की समस्या दूर होती है. इसलिए शरीर में विटामिन-सी की कमी ना होने दें.

Vitamin C Rich Foods: विटामिन-सी की कमी दूर करने के लिए खाएं ये फूड्स

एक्सपर्ट्स के अनुसार, विटामिन-सी फूड्स से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है. हार्वर्ड के मुताबिक, एक वयस्क पुरुष दिन में करीब 90 मिलीग्राम और वयस्क महिला 75 मिलीग्राम विटामिन-सी ले सकती है. जिसके लिए उन्हें विटामिन-सी से भरपूर फूड्स का सेवन करना चाहिए. जिसमें निम्नलिखित चीजें शामिल हैं.

आंवला

संतरा

नींबू

चकोतरा

अमरूद

ब्रॉकली

टमाटर

पालक, आदि