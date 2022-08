Men's Health Tips: पुरुषों को जरूर लेना चाहिए ये विटामिन, वरना Married Life हो जाएगी बर्बाद

Men's Health Tips: हेल्दी शरीर के लिए सभी विटामिन बहुत जरूरी हैं. लेकिन पुरुषों को एक खास विटामिन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो उनकी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल रखता है. अगर पुरुषों में यह जरूरी विटामिन कम हो जाता है, तो उन्हें यौन समस्याएं होने लगती हैं. आपको बता दें कि पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी इस विटामिन का नाम विटामिन डी (Vitamin D for Men's Health) है. आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि विटामिन-डी की कमी (Vitamin D Deficiency) पुरुषों की शादीशुदा जिंदगी के लिए कैसे खतरनाक है और इसका इलाज करने के लिए कौन-से फूड्स (Vitamin D Rich Foods) खाने चाहिए.

Vitamin D importance for Men: विटामिन डी की कमी से कैसे होती है पुरुषों में यौन समस्याएं?

पुरुषों की सेक्शुअल हेल्थ के लिए विटामिन डी सबसे ज्यादा जरूरी है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर छपी एक रिसर्च के मुताबिक, विटामिन डी शरीर की हर सेल्स के फंक्शन को सही रखने में मदद करता है, जिसमें पुरुषों के जननांग की कोशिकाएं भी शामिल हैं. वहीं, जो पुरुष इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता के शिकार हैं, उनमें विटामिन-डी की भारी कमी (vitamin d low level) देखी जाती है. इसका मतलब है कि विटामिन डी की कमी (low vitamin d in men) के कारण पुरुषों का यौन जीवन बर्बाद हो जाता है, जो कि एक नासमझ पार्टनर के साथ होने पर शादीशुदा जिंदगी (married life) को बर्बाद भी कर सकता है.

How to increase vitamin D: शरीर में विटामिन-डी कैसे बढ़ाएं?

विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए पुरुषों को शरीर में विटामिन-डी लेवल (foods to increase vitamin d level) बढ़ाने की जरूरत होती है. जिसके लिए सबसे पहले सुबह और शाम की धूप जरूर लें और डॉक्टर की सलाह के बाद विटामिन-डी सप्लीमेंट (vitamin d supplement) का सेवन भी कर सकते हैं. इसके साथ पुरुषों को विटामिन डी से भरपूर निम्नलिखित चीजों (vitamin d foods) को खाना चाहिए. जैसे-

अंडे का पीला भाग यानी योल्क

मशरूम

गाय का दूध

सोया मिल्क

संतरे का जूस

कोड लिवर ऑयल

सैल्मन मछली, आदि