Weight Gain Foods: क्या आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपना वजन? इन फलों और सब्जियों को करें डाइट में शामिल

How to gain weight: भोजन हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि एक कार के लिए ईंधन. इसलिए हम जो भी खाते हैं, वह हमारे शरीर और वजन को प्रभावित करता है. अलग-अलग फल और सब्जियां जिनका हम रोजाना सेवन करते हैं, वह हमारे वजन को कम करने या बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ वेजिटेरियन फूड्स (vegetarian foods for weight gain) का सेवन कर सकते हैं. आइए वजन बढ़ाने वाले फल और सब्जियों के नाम जानते हैं.

Weight gaining Fruits: वजन बढ़ाने में मदद करने वाले फल

वजन कम करने की तरह ही, वजन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पोषण देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जिससे आप स्वस्थ वजन हासिल कर सकते हैं.

केला - Benefits of Banana

अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो केले को अपने आहार में शामिल करें. केला कार्ब्स और फाइबर का एक बड़ा स्रोत हैं. अन्य प्रोसेस्ड फूड की तुलना में यह कार्ब्स का एक बेहतर और स्वस्थ स्रोत हैं. इसके अलावा, यदि आपका मेटाबॉलिज्म तेज है, तो यह आपको लंबे समय तक फुल रहने में मदद कर सकता है.

सूखे मेवा - Benefits of Dry Fruits

सूखे मेवे पोषक तत्वों और स्वस्थ फैट का एक बड़ा स्रोत हैं. ये दोनों स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं. सूखे मेवे को आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं. हालांकि, सूखे मेवे में शुगर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए किसी भी नकारात्मक स्वास्थ्य समस्या से बचने के लिए इसे सीमित मात्रा में खाएं.

नारियल - Coconut Benefits

नारियल पानी में कैलोरी कम होती है और अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो यह एक बढ़िया विकल्प है. लेकिन, कच्चे नारियल की मलाई वजन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है. नारियल में कई सारे गुण होते हैं और इसकी मलाई और दूध को विभिन्न तरीकों से पकाया जा सकता है. नारियल में मैंगनीज अधिक होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है.

आम - Benefits of eating Mango

आम कार्ब्स और शुगर से भरपूर फल होने के लिए जाने जाते हैं. यदि आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इसे अपने आहार में जरूर शामिल करें. एक मध्यम आकार के आम से आपको लगभग 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है. कटे हुए एक कप आम में लगभग 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है.

Weight Gaining Vegetables: वजन बढ़ाने में मदद करने वाली सब्जियां

एवोकाडो - Avocado for Weight Gain

एवोकाडो में कैलोरी और हेल्दी फैट्स बहुत अधिक होते हैं. यदि आप वजन बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो इसे अपने आहार का हिस्सा बनाएं. एवोकाडो फाइबर, प्रोटीन, विटामिन के, फोलेट और अन्य पोषक तत्वों का भी एक बड़ा स्रोत है.

कॉर्न - Corn Benefits

यदि आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो मकई को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्वस्थ हाई कैलोरी फूड है. यह अनाज, आटा, पॉपकॉर्न आदि जैसे अन्य रूपों में भी पाया जाता है. वास्तव में, मकई विभिन्न तरीकों से पकाया जा सकता है और बहुत पौष्टिक है. यह मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन बी आदि में भी समृद्ध है.

हरी मटर - Benefits of Green Peas

मटर में हाई कैलोरी होती है और यह बहुत ही पौष्टिक भी होता है. हरी मटर फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है. ये सभी पोषक तत्व हमें हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाने में मदद करते हैं. हरी मटर विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट आदि का भी एक बड़ा स्रोत है.

आलू - Benefits of Potato

आलू वजन बढ़ाने वाली सब्जी होने के कारण लोकप्रिय है. हालांकि आपका वजन इस पर भी निर्भर करता है कि आप आलू को किस तरह से पका कर खा रहे हैं. मसले हुए आलू खाने या भुने हुए आलू को अपने आहार में शामिल करने से आपको स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है. आपको फ्राई, हैश ब्राउन आदि से बचना चाहिए।