Weight Loss Fruits: तेजी से वजन घटाना है तो खाएं ये 5 फल, जल्द दिखने लगेगा असर

Weight Loss Fruits: कोरोना महामारी की वजह से लोग पिछले दो साल से घर बैठे-बैठे ही सारे काम ऑनलाइन कर ले रहे हैं, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई है. ऐसे में वजन और मोटापा बढ़ना आम बात है. ज्यादातर लोग वजन पर काबू रखने के लिए छत, पार्क में जाकर रनिंग, जॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन फैट और वजन घटाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि डाइट भी बहुत मायने रखती है.वजन कम करने के लिए कुछ फलों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

हेल्थलाइन की खबर के अनुसार, कुछ फलों में वजन घटाने (Fruits for weight loss) वाली प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं. ये विटामिंस, फाइबर के साथ कई अन्य न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, जो वेट लॉस में भी काम आ सकते हैं. इसके अलावा फलों में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है. डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह ने बताया कि संतरा, तरबूज, सेब, पपीता और बेरीज की मदद से वजन कंट्रोल किया जा सकता है.

वजन घटाने में मदद करते हैं ये फल (These fruits help in weight loss)

संतरा

संतरा भी वजन घटाने में आपकी मदद कर सकता है. दूसरे खट्टे फलों की तुलना में संतरे में कैलोरी की मात्रा काफी कम होती है. इसमें विटामिन सी, फाइबर अधिक होता है, जो वजन कम करने में मदद करते हैं. जूस ना पीकर सीधा संतरे का सेवन करें.

तरबूज

यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो गर्मियों में तरबूज खूब खाएं. खरबूजा, तरबूज जैसे फलों में पानी अधिक होता है, कैलोरी काफी कम. ये वजन कम करने में मदद करते हैं. इन फलों में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटैशियम, विटामिन सी, बीटा-कैरोटीन, लाइकोपीन आदि भरपूर मात्रा में होते हैं.

सेब

सेब में कैलोरी की मात्रा भी बहुत कम होती है और फाइबर काफी अधिक होता है. कई स्टडी में भी पता चला है कि सेब वजन कम करने में फायदेमंद होता है.

पपीता

फाइबर से भरपूर पपीता वजन घटाने में बेहद फायदेमंद होता है. यह पेट के लिए सबसे फायदेमंद फल माना जाता है. इसमें कैलोरी कम होती है. हर दिन पपीता खाने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है.

बेरीज

बेरीज में ना के बराबर कैलोरी और कई अन्य न्यूट्रिएंट्स का खजाना होता है.साथ ही यह डायटरी फाइबर, विटामिन सी, मैंग्नीज भी प्रदान करता है. बेरीज के सेवन से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, इंफ्लेमेशन की समस्या कम होती है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​

