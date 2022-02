Weight loss mistake: वजन घटाना है तो भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, पूरी मेहनत पर फिर सकता है पानी!

Weight loss mistake: मोटापा एक ऐसी समस्या है, जो तेजी से बढ़ रही है. हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन में ज्यादातर लोग वजन कम करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वजन कम नहीं होता है. इसका एक अहम कारण अनहेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल हो सकता है. जैसे देर रात में डिनर करना, एक्सरसाइज न करना, अनहेल्दी चीजों का आधिक सेवन करना आदि.

डाइट एक्सपर्ट्स डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि आप अपनी खानपान और रोजमर्रा की आदतों में थोड़े बदलाव कर के वजन कम कर सकते हैं. नीचे जानिए उनके बारे में...

वजन घटाना है इन बातों का रखें खास ख्याल (Take special care of these things for weight loss)

1. जंक फूड का सेवन न करें

वजन घटाने के लिए आपको खानपान का विशेष ख्याल रखना पड़ता है. इसके लिए आपको फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा समेत सभी ऐसी चीजों से दूरी बनानी पड़ेगी, जिनमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि इन चीजों के सेवन करने से आप चाहकर भी वजन कम नहीं कर सकेंगे.

2. ड्रिंक्स का सेवन न करें

वजन कम करना है तो ज्यादा मीठी ड्रिंक्स पीने से बचें, क्योंकि मीठी ड्रिंक्स में ज्यादा शुगर मौजूद होने के कारण इन से शरीर में कैलोरी की मात्रा तेजी से बढ़ती है. इन ड्रिंक्स के बजाए आप पानी, नारियल पानी, वेजिटेबल जूस और नींबू पानी का सेवन करें. इ

3. एक्सरसाइज को करें

हम देखते हैं किबिजी लाइफस्टाइल के चलते कुछ लोगों को एक्सरसाइज के लिए समय नहीं मिलता है, तो कुछ एक्सरसाइज को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्सरसाइज को सजा नहीं, बल्कि मजा लेकर करेंगे तो इसमें आपकी अधिक रुचि पैदा होगी. अगर ज्यादा इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो अपने कंफर्ट के हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं.

4. दवाइयां का सहारा न लें

अपने मोटापे से परेशान कई लोग कम समय में ज्यादा वजन कम करने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं. इन दवाइयों से वजन तो कम हो जाता है, लेकिन सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है. इसलिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो हेल्दी तरीके से ही वजन कम करें.

5. खाने से थोड़ा ब्रेक लेना

जल्दी वजन कम करने के लिए कई लोग खाने से दूरी बना लेते हैं, लेकिन भूखा रहने से वजन कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता है. दरअसल, भूखे रहने से मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है और ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है. इससे कैलोरी बर्न होने की प्रक्रिया में बाधा आती है. इसलिए वजन कम करना चाहते हैं तो भूखे रहने के बजाए हेल्दी चीजों का अधिक सेवन करें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​​​

