Weight loss mistakes: ये हैं वो 4 गलत आदतें जिनके चलते नहीं घट पाता आपका वजन, पूरी मेहनत हो जाती है बेकार

Weight loss mistakes: ज्यादातर लोग वजन कम करने के लिए लाख कोशिशें करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा किस वजह से हो रहा है. दरअसल, वजन कम करने के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना भी जरूरी होता है, जिसमें गलत मैथड से वेट लूज करने को अवॉइड करना भी जरूरी है. इसके अलावा कुछ ऐसी गलतियां हैं, जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए.

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फिट एंड हेल्दी बॉडी (Fit and Healthy Body) किसी के भी व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी होती है. अगर आप वजन कम करने की ख्वाहिश रखते हैं तो हम आपको कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें लेकर कभी भी लापरवाही नहीं करें,वरना आपकी वजन घटाने की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है. नीचे जानिए...

वजन कम करना है तो इन बातों का रखें विशेष ख्याल (If you want to lose weight then take special care of these things)

1. सही मात्रा में प्रोटीन का सेवन बेहद जरूरी

हेल्थ एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि जिस दिन से आप वजन कम करने के लिए मेहनत शुरू कर देते हैं उसी दिन से डाइट में प्रोटीन रिच फूड को शामिल करना शूरू कर देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन एपेटाइड को कम करने में मदद करता है. वजन कम होने के दौरान यह मसल मास को बचाकर रखता है. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो प्रोटीन रिच फूड जरूर खाएं.

2. कैलोरीज का रखें खास ख्याल

ज्यादातर लोगों के साथ ये समस्या होती है कि वे तरफ तो वजन कम करने के लिए पसीना बहाते हैं वहीं दूसरी तरफ बिना देखे ही जो कुछ भी हो खा लेते हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए कि आप जिस प्रोडक्ट को खा रहे हैं उसके लेवल को चेक करने की आदत डालें कि आखिर आप जो खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी है और वह फूड सेहत के लिए कितना फायदेमंद है. ऐसा करने से आप ज्यादा कैलोरी खाने से बचेंगे, जिससे वजन कम करने में मदद मिलेगी.

3. डेली रूटीन बनाना बेहद जरूरी है

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपको वजन कम करने है तो एक टारगेट सेट करना होगा. इसके लिए आपका डेली रूटीन अहम भूमिका निभाता है. अगर आप देर रात तक जागते हैं और देर तक सोते हैं तो यह आपकी वजन कम करने की मुहिम में परेशानी खड़ी कर सकता है. इसलिए सोना और जागने का समय तय करें. आप पूरे दिन को शेड्यूल कर डेली रुटीन तैयार कर सकते हैं. इसे नियमित फॉलो करने से आपको फिट रहने में मदद मिलेगी.

4. एक्सरसाइज करते वक्त याद रखें ये बात

ज्यादातर लोग वजन कम करने के लिए ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं, इसकी बजाय आप संतुलित एक्सरसाइज की करें. अपने कोच से सलाह लेते रहें और एक समय फिक्स कर लें. ्गर कोई नया व्यक्ति एक्सरसाइज शुरू कर रहा है तो उसे इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वजन कम करने के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज न तो जरूरत से बहुत ज्यादा और न ही जरूरत से बहुत कम.

