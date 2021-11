Weight Loss Trick: क्या भूखे पेट सोने से कम हो जाता है वजन? जानिए डिनर करने का सही समय और फायदे

Weight Loss Trick: बिजी लाइफस्टाइल और उल्टा सीधा खानपान लोगों को तेजी से मोटापे का शिकार बना रहा है. जब वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो बहुत से लोग उसे घटाने के लिए नए-नए तरीके आजमाते हैं. कोई खूब डाइटिंग करता है तो कोई घंटों जिम में पसीना बहाता है. जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो वजन कम करने के चक्कर में रात का खाना स्किप कर देते हैं और रात को बिना खाना खाए ही सो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वह इससे जल्दी पतले हो जाएंगे.

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वजन कम करने के लिए लंच और ब्रेकफास्ट की तरह डिनर भी एक महत्वपूर्ण मील है. बस रात का डिनर हमेशा हल्का और पौष्टिक होना चाहिए, जो पचने में आसान हो और कैलोरी में भी कम हो.

क्या रात का खाना छोड़ देना चाहिए?

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि तेजी से वजन कम करने के लिए मेन मील्स को न छोड़े. यह देखा गया है कि कई लोग मेन मील्स को नाश्ते या सलाद के साथ बदलते हैं या फिर वो खाना ही नहीं खाते. इससे कैलोरी को कम करने में मदद तो मिलती है, लेकिन लंबे समय बाद शरीर जवाब देने लगता है और आपकी एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है. भोजन को स्किप करने या भूखे रहने के बजाय अपनी डाइट सही से लें.

डिनर का सही समय क्या है? (what is the right time for dinner)

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह सलाह देती हैं कि सोने से तीन घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए. यह बेहद जरूरी है कि आप डिनर और सोने के बीच में एक अच्छा अंतराल मेंटेन कर के चलें. यदि आप इसे नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो डिनर कभी भी स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वजन घटाने में मदद मिलेगी.

वजन घटाने के लिए डिनर में क्या खाएं

साबुत अनाज दलिया शिमला ग्रीन सलाद खिचड़ी चिकन टिक्‍का दाल-चावल

डिनर न करने के नुकसान

नींद नहीं आना

शरीर में विटामिन की कमी हो जाना

शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​