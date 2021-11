Winter health care tips: सर्दियों में हर किसी को अपनाना चाहिए ये पांच उपाय, नहीं पड़ोगे बीमार, हमेशा दूर रहेंगी बीमारियां

Winter health care tips: ठंड ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है. ठंड का ये मौसम अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस मौसम में लाइफस्टाइल और खान-पान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना जल्द ही बीमार पड़ने की आशंका बढ़ जाती है.

गलत लाइफस्टाइल और उल्टा सीधा खानपान होने से ठंड के मौसम में आपको सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर जैसे समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ठंड के मौसम में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए...

सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए फॉलो करें ये टिप्स (Follow these tips to stay healthy in winter)

1. डाइट में ओमेगा-3 फैटी एसिड जरूर लें

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह के अनुसार, सर्दी के मौसम में फ्लू, जोड़ों का दर्द और संक्रमण के मामले ज्यादा बढ़ जाते हैं. इनसे बचने के लए आपको ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर डाइट लेनी चाहिए. आप डाइट में अखरोट, बादाम, अलसी और फैटी फिश ले सकते हैं. ये इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार हैं.

2. शरीर को गर्म रखें

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ठंड के मौसम में सबसे जरूरी बात अपने शरीर को गर्म रखना है. इसलिए ऐसे कपड़े पहनें, जिसमें आपका शरीर पूरी तरह से ढक सके. ठीक से कपड़े न पहनने से आपको सर्दी, खांसी और वायरल बुखार होने का खतरा हो सकता है.

3. बार-बार खाने से बचें

इस मौसम में कार्ब का सेवन बढ़ जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार अधिक कार्ब्स खाने से सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे मूड खराब हो जाता है. इससे बचने के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, जिसमें कार्ब और प्रोटीन का सही मिश्रण हो. फास्ट फूड, चिप्स, चॉकलेट से दूर रहें.

4. हाइड्रेटेड रहना है जरूरी

सर्दियों में लोग पानी पीना कम कर देते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं है. सर्दियों में पानी का सेवन कम हो जाता है जिसका खराब असर आपकी सेहत, त्वचा और बालों पर पड़ता है. जबकि शरीर के लिए पर्याप्त पानी जरूरी है, चाहे कोई भी मौसम हो. पर्याप्त पानी पीने से आप ठंड के दिनों में भी काफी एक्टिव रहेंगे. साथ ही इससे आपके शरीर को अंदर से गर्माहट भी मिलेगी.

5. फल और सब्जियां खाना जरूरी है

सर्दियों के मौसम में आपको खूब सारे फल और सब्जियां खानी चाहिए. इससे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन A, C, B और फाइबर पहुंचेगा. सब्जियों और फलों की अच्छी मात्रा इम्यूनिटी बढ़ाती है और मेटाबोलिज्म बेहतर करती है.

