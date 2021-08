10 हजार को 10K लिखते हैं लेकिन 10T क्यों नहीं? दिलचस्प है इसके पीछे का गणित

नई दिल्ली: दुनिया भर में शॉर्ट फॉर्म का चलन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग संख्या को भी अब शॉर्ट में लिखने लगे हैं. अगर किसी से 10 हजार और 10 मिलियन लिखने के बोला जाए तो वो 10K और 10M लिखना पसंद करता है. हालांकि सवाल यहीं खड़ा होता है कि जब हम मिलियन के लिए 'M' का इस्तेमाल करते हैं तो हजार के लिए 'T' का क्यों नहीं? क्यों हम हजार के लिए 'K' का इस्तेमाल करते हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या गणित है.

क्यों किया जाता है 'K' का इस्तेमाल?

रिपोर्ट्स में मुताबिक, 'K' की कहानी एक ग्रीक वर्ड ‘Chilioi’ से शुरू हुई, जिसका मतलब है हजार. पहले ग्रीक में 'हजार' के लिए इसका ही इस्तेमाल किया जाता है. बाइबल में भी इसका जिक्र किया गया है. ग्रीक के बाद फ्रेंच ने भी इस शब्द को अपना लिया, जो बाद में किलो (Kilo) बन गया. इसके बाद किलो का इस्तेमाल हजार से जोड़कर किया जाने लगा. जहां भी किसी को हजार से गुणा करना होता था, वहां किलो का इस्तेमाल किया जाने लगा. जैसे 1000 ग्राम बना किलोग्राम, 1000 मीटर बना किलोमीटर, 1000 लीटर बना किलोलीटर आदि. यानी 1000 के लिए किलो का इस्तेमाल किया जाता है. इसी वजह से किलो ही हजार का प्रतीक बना. ऐसे में Kilo के लिए ही K का इस्तेमाल किया जाता है. और इसी कारण जब भी हम 10 हजार लिखते हैं तो 10k लिख दिया जाता है और 50 हजार के लिए 50k.

ये भी पढ़ें:- बेहद खास था Lord Krishna के जन्‍म का समय, आधी रात में पैदा होने के थे कई कारण

Ok को लेकर भी है काफी कन्फ्यूजन

दरअसल, All Correct को शॉर्ट में OK कहा जाता है. 23 मार्च 1839 में पहली बार OK शब्द को अमेरिकी अखबार बॉस्टन मॉर्निंग पोस्ट में छापा गया था. OK का मतलब था ऑल करेक्ट. माना जाता है कि उस वक्त पढ़े-लिखे लोगों में गलत स्पेलिंग लिखने का फैशन था और उन्होंने All correct को Oll Korrekt लिखा, जिसे छोटा करके बॉस्टन मॉर्निंग पोस्ट ने OK कर दिया. तब से लेकर आज तक हम सब 'ओके' ही बोलते हैं.

ये भी पढ़ें:- शादी में बुलाने पर भी नहीं आए मेहमान, गुस्साई दुल्हन ने भेज दिया 17 हजार का बिल

'गोड बी विथ यू' कैसे बना 'Good Bye'

कुछ ऐसा ही गुड बॉय के साथ भी हुआ है. Good Bye को God Be With You फ्रेज से बनाया गया है. Bye-Bye सबसे पहले 1700 के शुरू में बच्चों को सुलाने के लिए लोरी के तौर पर नर्सरी फ्रेज में यूज हुआ, इसलिए इसके लिए baby talk शब्द भी यूज किया जाता है. Bye के कई मीनिंग होते हैं. यह वर्ड क्रिकेट और गोल्फ में भी यूज होता है. जहां तक Good Bye की बात है तो यह God be with you से बना है. बाद में God बदलकर good हो गया. वजह शायद good day, good night जैसे फ्रेजों का चलन रहा.

LIVE TV