Howrah-Mumbai Express: मेल की रफ्तार पर किसने लगाया ब्रेक? 2 दिन पहले वहीं 1 मालगाड़ी भी हुई थी डिरेल

Mumbai Train Accident: झारखंड में चक्रधरपुर के पास बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है. आज तड़के 3:45 बजे हावड़ा-मुंबई मेल (12810) पटरी से अचानक उतर गई. उसकी 18 बोगियां बेपटरी हो गईं. प्राथमिक सूचना के मुताबिक दो लोगों की मौत और 50 लोग घायल हो गए हैं. प्रत्‍यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे की वजह की जो प्राथमिक सूचना निकलकर आ रही है वो ये है कि दो दिन पहले इसी रूट पर एक मालगाड़ी दो दिन पहले डिरेल हुई थी. बगल की पटरी पर उसके डिब्‍बे खड़े थे और उन पर ऊपर से तिरपाल बिछा था.

कहा जा रहा है कि इनमें से ही कोई तिरपाल हवा या किन्‍हीं वजह से उड़कर अचानक मेल एक्सप्रेस के इंजन साइड पर आ गया. नतीजतन ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए. लिहाजा मेल एक्‍सप्रेस की 18 बोगियां बेपटरी हो गईं और बगल में खड़ी मालगाड़ी के डिब्‍बों से टकरा गईं. कुछ डिब्बे आपस में चढ़ गए तो कई गति तेज होने के कारण बीच से मुड़ गए. ये भी कहा जा रहा है कि वहीं बगल में एक नाला था. कुछ डिब्‍बे छटककर वहां पहुंच गए और वहीं थम गए जिस कारण जानमाल का नुकसान कम हुआ. हालांकि ये प्रत्‍यक्षदर्शियों की बताई सूचना है और घटना की वजह की कोई आधिकारिक सूचना अभी तक सामने नहीं आई है.

हादसे के वक्त अधिकांश यात्री गहरी नींद में सो रहे थे. तभी अचानक एक तेज आवाज और झटके के साथ कई डिब्बे एक के बाद एक पटरी से उतरते चले गए. ट्रेन के अंदर अफरा-तफरी मच गई. लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. ऊपर के बर्थ पर सो रहे कई यात्री नीचे गिर गए. सामान बिखर गया.

#WATCH | Jharkhand Train derail |Train Manager South Eastern Railway, Md. Rehan says, "Around 3.39 am, the train got derailed and many people got injured in the incident...The incident happened as a Goods Train had already derailed in the downline and Howrah-CSMT Express was… pic.twitter.com/Vz92dNoFxj

