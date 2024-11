दिल्ली में प्रवेश करना गैस चैंबर में प्रवेश करने जैसा था, प्रियंका गांधी ने वायनाड से लौटने पर कही बड़ी बात

AQI in Delhi: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति को देखते हुए गुरुवार की सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर विमानों के परिचालन के लिए कम दृश्यता वाले विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं. डीआईएएल ने यात्रियों से अनुरोध किया कि वे उड़ान की ताजा जानकारी के लिए संबंधित विमानन कंपनी से संपर्क करें. खराब मौसम की वजह से उड़ानें प्रभावित हो रही हैं. इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जब केरल से दिल्ली लौटीं तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में वापस आना ‘गैस चैंबर’ में प्रवेश करने जैसा था.

प्रियंका ने दिल्ली को बताया 'गैस चैंबर'

केरल के वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के मतदान होने के बाद प्रियंका गांधी दिल्ली लौट आई हैं. केरल से वापस लौटने पर उनका कहना है ‌कि राष्ट्रीय राजधानी में वापस आना ‘गैस चैंबर’ में प्रवेश करने जैसा था. उन्होंने स्वच्छ हवा के लिए एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया है.

वायनाड की हवा साफ

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण हर साल बदतर होता जा रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "वायनाड से दिल्ली वापस आना एक गैस चैंबर में प्रवेश करने जैसा था. धुंध की चादर आकाश से देखने पर और भी हैरान कर देने वाली लगती है." उनके अनुसार, वायनाड में हवा साफ है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 35 है.

Coming back to Delhi from Wayanad where the air is beautiful and the AQI is 35, was like entering a gas chamber. The blanket of smog is even more shocking when seen from the air.

Delhi’s pollution gets worse every year. We really should put our heads together and find a solution… pic.twitter.com/dYMtjaVIGB

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 14, 2024