Boat Capsized in Kerala: केरल में दर्दनाक हादसा, पर्यटकों से भरी नाव डूबी, 16 की मौत

मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं. यह हादसा मलप्पुरम जिले के तानुर इलाके में थूवलथीरम समुद्र तट के पास उस वक्त हुआ, जब एक हाउसबोट पलट गई. हाउसबोट में लगभग 40 लोग सवार थे. केरल के खेल मंत्री वी अब्दुर्रमान, पर्यटन मंत्री पी ए मोहम्मद रियास के साथ बचाव अभियान पर नजर रख रहे हैं. अब्दुर्रहमान ने कहा कि हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है और उनमें से ज्यादातर बच्चे हैं जो स्कूल की छुट्टियों के दौरान घूमने आए थे.

Malappuram, Kerala | Six people died after a tourist boat capsized near Tanur in Malappuram district of Kerala. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/gPi0u2HuIi

— ANI (@ANI) May 7, 2023