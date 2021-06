23 साल की Mawya Sudan के सपनों को लगे पंख, Jammu-Kashmir की पहली महिला IAF Fighter Pilot बनीं

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के राजौरी जिले की रहने वालीं 23 साल की माव्या सूदन (Mawya Sudan) ने इतिहास रच दिया है. वह भारतीय वायुसेना (IAF) में बतौर फाइटर पायलट (Fighter Pilot) शामिल होने वालीं जम्मू-कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं. माव्‍या ने पिछले साल ही वायुसेना की प्रवेश परीक्षा पास की थी. वह IAF में शामिल होने वाली 12वीं महिला अफसर और फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली राज्य की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं.

हैदराबाद स्थित डुंडिगल वायुसेना अकादमी में शनिवार को हुई पासिंग आउट परेड में माव्‍या सूदन (Mawya Sudan) इकलौती महिला फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुईं. वायुसेना में उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है. इस दौरान वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया (R.K.S Bhadauria) भी मौजूद रहे. वहीं, बेटी की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी का माहौल है. माव्या के पिता विनोद सूदन ने कहा कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है. अब वह सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि देश की भी बेटी है. हमें लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं.

Mawya Sudan from Jammu & Kashmir's Lamberi village becomes 1st woman fighter pilot in Indian Air Force from Rajouri district. "She has reached here because of her hard work. We're proud of her. Parents should support their daughters, they can do anything," her parents said(20.06) pic.twitter.com/eXYqUOmSEQ

