कॉमेडियन को टीवी पत्रकार से बदतमीजी पड़ी भारी, इन 3 एयरलाइंस ने किया ब्लैकलिस्ट

नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines), एयर इंडिया (Air India) और स्पाइसजेट (SpiceJet) ने टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को परेशान करने को लेकर स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) पर यात्रा करने पर रोक लगा दी है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कामरा ने मुंबई से लखनऊ की अपनी एक उड़ान के दौरान टीवी पत्रकार को परेशान किया था. इंडिगो ने जहां कामरा पर 6 माह की रोक लगाई है, वहीं एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने आगे की नोटिस तक उनकी उड़ान पर रोक लगा दी है.

नागरिक उड्डयन (Civil Aviation) मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घटना पर संज्ञान लिया और भारत की अन्य एयरलाइंस को भी कामरा पर इसी तरह की पाबंदी लगाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक व्यवहार जो उकसावे वाला हो और विमान के अंदर अराजकता पैदा करता हो, वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और हवाई यात्रा करने वाले लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाला है.’’

कामरा ने मुंबई से लखनऊ के लिए इंडिगो की एक उड़ान में मंगलवार को एक टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को परेशान किया. एयरलाइन ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मुंबई से लखनऊ के लिए उड़ान 6 ई 5317 में हुई ताजा घटना का संज्ञान लेते हुए हम यह सूचित करना चाहते हैं कि श्रीमान कुणाल कामरा के इंडिगो से सफर करने पर 6 महीने के लिए रोक लगाई जाती है क्योंकि विमान में उनका बर्ताव अस्वीकार्य था.’’

Hereby, we wish to advise our passengers to refrain from indulging in personal slander whilst onboard, as this can potentially compromise the safety of fellow passengers. 2/2@MoCA_GoI @HardeepSPuri — IndiGo (@IndiGo6E) January 28, 2020

इंडिगो ने आगे कहा, ‘‘इस तरह, हम अपने यात्रियों को सलाह देना चाहते हैं कि वे विमान में व्यक्तिगत छींटाकशी करने से बचें क्योंकि यह साथ में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को संभवत: जोखिम में डाल सकता है.’’

इंडिगो के कामरा की यात्रा पर 6 माह की रोक लगाने की घोषणा के बाद उड्डयन मंत्री ने भी ट्वीट किया,‘‘हमारे पास कोई विकल्प नहीं हैं सिवाए इसके कि हम अन्य एयरलाइंस को यह सलाह दें कि वे भी संबंधित व्यक्ति पर इसी प्रकार की रोक लगाए.’’

#FlyAI: In view of the incident onboard @IndiGo6E, Air India wishes to inform that conduct of Person concerned is unacceptable.With a view to discourage such behavior onboard flts, Mr Kunal Kamra is suspended from flying on any Air India flt until further notice. @HardeepSPuri . — Air India (@airindiain) January 28, 2020

इसके बाद एयर इंडिया ने भी एक बयान जारी करके कहा,‘‘ इंडिगो में हुई घटना को देखते हुए, एयर इंडिया यह सूचित करना चाहती है कि व्यक्ति का आचरण अस्वीकार्य है. उड़ान के दौरान इस प्रकार के आचरण को हतोत्साहित करने के लिए श्री कुणाल कामरा को आगे की नोटिस तक एयर इंडिया के विमानों द्वारा यात्रा करने पर रोक लगाई जाती है.’’

SpiceJet has decided to suspend Mr. Kunal Kamra from flying with the airline till further notice. @MoCA_GoI @DGCAIndia @HardeepSPuri @IndiGo6E — SpiceJet (@flyspicejet) January 29, 2020

बुधवार सुबह तक स्पाइस जेट ने भी कुणाल कामरा को अगले आदेश तक विमान यात्रा पर रोक लगा दी है.