मंदिर में जूते पहनकर अपलोड किया था वीडियो, विरोध के बाद हुआ ऐसा हाल

Four Held In Temple Defiling Case in Karnataka: आरोपियों ने मंदिर में जूते पहनकर प्रवेश किया था और 7 अक्टूबर को वीडियो अपलोड किया था. यह वीडियो सांप्रदायिक रूप से दक्षिण कन्नड़ जिले में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और हिंदू संगठनों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी.