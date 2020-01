Republic Day 2020 LIVE : झांकियों में दिखी देश की संस्कृति की झलक, अनेकता में एकता

नई दिल्ली: कृतज्ञ राष्ट्र आज 71वां गणतंत्र दिवस (Republic day) मना रहा है. राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह शुरू हो गया है. आज सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को नमन किया. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे. पीएम मोदी ने राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल पर पुष्प चक्र अर्पित किया. इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोलसोनारो के साथ राजपथ पहुंचे. पीएम नरेद्र मोदी ने मुख्य अतिथि बोलसोनारो और भारतीय राष्ट्रपति कोविदं की अगुवानी की.

LIVE अपडेट

राज्यों की झांकियां शुरू सबसे पहले तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की झांकियां प्रस्तुत की गई.

कैप्टन तान्या शेरगिल ने सेना की सिग्नल्स कोर्प्स के मार्चिंग कंटेंजेंट्स को लीड किया.

Tell a woman she cant do it, and she will show you how its done !! Captain Tanya Shergil, a 4th Generation #Army Officer leads Corps of Signals marching contingent #RepublicDay2020 #RepublicDayIndia pic.twitter.com/vXi5RA6CuQ — PIB India (@PIB_India) January 26, 2020

भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर रुद्र और ध्रुव ने भी दिखाया दम.

भारतीय सेना का के-9 वज्र-टी टैंक कैप्टन अभिनव साहू की अगुवानी में परेड में शामिल हुआ.

Delhi: The K-9 VAJRA-T commanded by Captain Abhinav Sahu of 269 Medium Regiment, at Rajpath. #RepublicDay pic.twitter.com/x2SSFhmoXg — ANI (@ANI) January 26, 2020

युद्ध में इस्तेमाल होने वाला भारतीय सेना का टी-92 भीष्मा टैंक भी परेड में शामिल हुआ. 86 आर्म्ड रेजीमेंट कैप्टन सन्नी चाहर ने इसकी अगुवाई की.

Delhi: The battle tank of the Indian Army, T- 90 Bhishma, is commanded by Captain Sunny Chahar of 86 Armoured Regiment, at the Rajpath. pic.twitter.com/uBZ9P9WNfG — ANI (@ANI) January 26, 2020

परेड की शुरुआत में परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता जवानों ने राष्ट्रपति को सलामी दी.

Delhi: The winners of highest gallantry awards

include the winners of the Param Vir Chakra and the Ashok Chakra. pic.twitter.com/P5WqzRQzor — ANI (@ANI) January 26, 2020

पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोलसोनारो ने 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगे को सलामी दी.

Delhi: President of India Ram Nath Kovind unfurls the national flag on 71st Republic Day, at Rajpath pic.twitter.com/a5wvHXnPTd — ANI (@ANI) January 26, 2020

राष्ट्रपति से पहले उनकी पत्नी पहुंची

गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति की पत्नी उनसे पहले राजपथ पर पहुंचती हैं. क्योंकि राष्ट्रपति समारोह के मुख्य अतिथि के साथ राजपथ पर पहुंचते हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी की अगुवानी पीएम मोदी ने की. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की अगुवानी की. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजपथ पर अगुवानी की.

राष्ट्रपति भवन में दी गई सलामी

राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जेयर मेसियस बोलसोनारो को सलामी दी गई.

Delhi: President of India Ram Nath Kovind and President of Brazil Jair Bolsonaro, the chief guest for this year's #RepublicDay, to shortly arrive at Rajpath. pic.twitter.com/5QryQ6M9qo — ANI (@ANI) January 26, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को नमन किया. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे.

Delhi: PM Modi leads the nation in paying tributes to soldiers who lost their lives in the line of duty, by laying a wreath at National War Memorial. CDS Gen Bipin Rawat, Army Chief Gen Naravane, Navy Chief Admiral Karambir Singh, Air Force Chief Air Marshal RKS Bhaduria present. pic.twitter.com/CGTWo2Co4Y — ANI (@ANI) January 26, 2020

पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पर 26 जनवरी के दिन पुष्प चक्र अर्पित किया.

Delhi: PM Modi leads the nation in paying tributes to the fallen soldiers, by laying a wreath at National War Memorial. Chief of Defence Staff Gen Bipin Rawat, Army Chief Gen Naravane, Navy Chief Admiral Karambir Singh, Air Force Chief Air Marshal RKS Bhaduria present pic.twitter.com/DopNkALhVA — ANI (@ANI) January 26, 2020

एक दिन पहले, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने शनिवार को महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश का आह्वान किया और लोगों, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि वे अहिंसा का पालन करें और सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तरीकों को ही अमल में लाए. राष्ट्रपति ने 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को दिए एक संबोधन में कहा, "गांधीजी के सत्य और अहिंसा के संदेश को आत्मसात करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, जो हमारे समय में सभी के लिए आवश्यक हो गया है."