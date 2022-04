AAP Survey: 'भाजपा' और 'आप' को लेकर देशभर में सर्वे करवाने जा रही आम आदमी पार्टी

Questions About Both The Parties Will Be Asked: आम आदमी पार्टी बीजेपी और आप (AAP) को लेकर होने वाले सर्वे में लोगों से दोनों पार्टियों को लेकर सवाल पूछेगी. आप नेता और विधायक आतिशी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि देशभर में लोग बीजेपी (BJP) की गुंडागर्दी से परेशान हैं.

आम आदमी पार्टी की विधायक का बयान

आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी (Atishi) ने ज़ी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि पिछले कुछ समय से देशभर में हिंसा हो रही है. कुछ दिन पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास पर हमला किया. दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Water Board) में घुसकर बीजेपी ने तोड़-फोड़ की. हमने लखीमपुर खीरी में देखा कि किस तरह मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया. लेटेस्ट उदाहरण जहांगीरपुरी है, जहां हमने देखा कि बीजेपी ने हिंसा कराई.

'भाजपा भारतीय गुंडा पार्टी हो गई है'

आप विधायक आतिशी ने आगे कहा कि आजकल लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी (BJP) गुंडागर्दी कर रही है. ये अब भारतीय गुंडा पार्टी हो गई है. इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) अब एक सर्वे की शुरुआत करने जा रहे हैं. हम लोगों से पूछने वाले हैं कि वे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं.

लोगों से पूछे जाएंगे दो सवाल

आतिशी ने कहा कि हम लोगों से दो सवाल पूछेंगे. पहला ये कि क्या आप मानते हैं कि बीजेपी ने चारों तरफ गुंडागर्दी फैला रखी है? दूसरा ये कि क्या आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी शरीफ, पढ़े-लिखे और ईमानदार लोगों की पार्टी है? आप विधायक ने कहा कि आईवीआर कॉल, मिस कॉल, सोशल मीडिया (Social Media) और पोस्टर्स के जरिए हम यह सर्वे कराएंगे.

जहांगीरपुरी मामले को लेकर कही ये बात

इस सर्वे के माध्यम से हम लोगों की राय जानना चाहते हैं. वहीं, जहांगीरपुरी मामले (Jahangirpuri Case) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कोर्ट उन लोगों पर भी कार्रवाई करे जिन लोगों के भ्रष्टाचार (Corruption) की वजह से अतिक्रमण हुआ है.

