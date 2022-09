Raghav Chadha: 'आप' सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार में नवनियुक्त बोर्ड और कॉरपोरेशन अध्यक्षों से की मुलाकात, कही ये बात

AAP MP Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गुरुवार को पंजाब सरकार में नवनियुक्त बोर्ड और कॉर्पोरेशन के अध्यक्षों से मुलाकात की और उन्हें राज्य का खोया हुआ गौरव वापस लाने के लिए लगन से काम करने की सलाह दी. बैठक के दौरान सभी नवनियुक्त अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें अपने काम से प्रदेश की जनता का दिल जीतना होगा और इसके लिए उन्हें चौबीसों घंटे काम करना होगा.

सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि लोगों ने हम पर विश्वास दिखाया है इसलिए हमें उनके विश्वास पर खरा उतरना होगा. भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराते हुए सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेईमानी और जनता के पैसे की लूट को कभी बर्दाश्त नही करेगी.

Met with the newly appointed chairpersons of Punjab Government's boards and corporations. Had a fruitful discussion on several issues pertaining to governance of the state. I conveyed my best wishes to each of them for a successful tenure. pic.twitter.com/PZD3QB4h1m

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 8, 2022